60 Jahre Jubiläum – Einzelstück Huracán Sterrato Opera Unica

Lamborghini präsentiert einen einmaligen Huracán Sterrato, der von den Blautönen des Himmels und des Meeres um und über Sardinien inspiriert ist. Das Einzelstück trägt einen einmaligen Kristalleffektlack, der von Lamborghinis AdPersonam-Abteilung entwickelt wurde. Enthüllt wird der einmalige Sterrato vor VIP-Gästen in Porto Cervo, bei einem Dinner anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Marke.

Die Farben der von Hand lackierten Karosserie sind von den Blautönen der maritimen Landschaften und den kraftvollen Farben Sardiniens inspiriert. Das Zusammenspiel der drei von Hand aufgetragenen Lackschichten erzeugt den Kristalleffekt einer gefrorenen Flüssigkeit: Blu Amnis wird als erste Deckschicht aufgetragen, danach werden die beiden Farbtöne Blu Grifo und Blu Fedra eingeätzt, der gesamte Prozess dauert mehr als 370 Stunden.

Einmalige Lackierung

„Mit dem Huracán Sterrato haben wir das Vorhersehbare hinterfragt und entstanden ist ein Supersportwagen, der mit allen Konventionen bricht. Das Einzelstück Hurácan Sterrato Opera Unica hebt diesen Ansatz nochmals auf ein ganz anderes Level, zieht in die typischer Lamborghini-Manier die Aufmerksamkeit auf sich und erhebt das Hinterfragen zu einer Kunstform,“ erklärt Stephan Winkelmann, Chairman und Chief Executive Officer von Lamborghini.

Das Dach, die Schweller, die Gehäuse der vorderen Scheinwerfer, alle Splitter sowie die Kotflügel des Opera Unica sind mattschwarz lackiert. Auch die ausgestellten Radhausverkleidungen sind in mattem Schwarz ausgeführt und setzen die mattschwarzen 19-Zoll-Felgen im Design Morus in Szene. Im Interior kommt Sichtcarbon zum Einsatz, die Sportsitze, die Türverkleidungen sowie die Mittelkonsole sind mit Leder der Farbe Blu Delphinus bezogen.

Details ohne Ende

Weitere Verkleidungsteile und Stickereien wie das Lamborghini-Logo sind in dem etwas helleren Blau Celeste Phoebe ausgeführt und erinnern so an den blauen Lack und an die Stimmung eines maritimen Lebensstils. Auch der Schutzdeckel über dem Startknopf auf der Mittelkonsole ist mit dem gleichen Kristalleffekt lackiert, wie das Äußere des Hurácan Sterrato. Und wie alle anderen Hurácan Sterrato trägt auch dieses Einzelstück eine Plakette im Innenraum, die ihn als eines der auf 1499 Fahrzeuge limitierten Serie ausweist. Eine weitere Plakette würdigt mit den Worten „Opera Unica Porto Cervo 2023“ würdigt die Enthüllung des Fahrzeugs und das 60-jährige Jubiläum von Lamborghini.

Nach seiner Premiere wird der Hurácan Sterrato Opera Unica in der Lamborghini Lounge in Porto Cervo ausgestellt. Die Lamborghini Lounge mit einem eigenen Ad Personam-Individualisierungsbereich ist bis zum 10 September geöffnet. Besuche sind mit Terminvereinbarung möglich und des Weiteren steht eine Flotte von Fahrzeugen, darunter der Hurácan Tecnica und den Urus S, für Probefahrten an der Costa Smeralda bereit.

