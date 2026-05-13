635 PS im ABT Cupra Formentor VZ5

635 PS im ABT Cupra Formentor VZ5 – Es gibt Fahrzeuge, die wollen gefallen. Und es gibt Fahrzeuge, die provozieren. Der von ABT veredelte Cupra Formentor VZ5 ABT gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Schon der serienmäßige VZ5 gilt als emotionaler Ausnahmeathlet im Segment der kompakten Performance-SUVs. Doch wenn sich die Allgäuer Tuning-Spezialisten von ABT Sportsline des spanischen Power-Crossovers annehmen, entsteht etwas, das weit über gewöhnliche Leistungssteigerung hinausgeht.

635 PS. Diese Zahl klingt absurd für ein Fahrzeug, das auf den ersten Blick wie ein stylisches Kompakt-SUV wirkt. Doch genau darin liegt der Reiz dieses Projekts. Der Formentor VZ5 ABT verbindet Alltag, Design und kompromisslose Performance auf eine Art, wie man sie derzeit kaum ein zweites Mal findet.

Bereits optisch macht der VZ5 klar, dass hier kein gewöhnlicher Cupra unterwegs ist. Die muskulösen Kotflügel, die breite Spur und die markanten Kupferdetails verleihen dem Fahrzeug eine aggressive Präsenz. ABT setzt dem Ganzen die Krone auf: neue Aerodynamik-Komponenten, ein markanter Frontsplitter, ein größerer Heckspoiler sowie exklusive 21-Zoll-Räder sorgen für einen deutlich schärferen Auftritt. Trotz aller Motorsport-Gene bleibt das Design erstaunlich elegant – irgendwo zwischen Premium-SUV und Straßenrennwagen.

Highlights & Messdaten

Das eigentliche Highlight sitzt allerdings unter der Haube. Dort arbeitet weiterhin der legendäre 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotor aus dem Audi-Regal. Bereits im Serienzustand liefert das Aggregat einen Klang, der längst Seltenheitswert besitzt. Das unnachahmliche Fauchen und Bollern erinnert an die großen Rallye-Zeiten der 1980er-Jahre und hebt den VZ5 akustisch von nahezu allen Konkurrenten ab.

ABT hebt die Leistung des Motors jedoch auf ein völlig neues Niveau. Durch umfangreiche Anpassungen an Motorsteuerung, Ansaugung und Abgasanlage stehen gewaltige 635 PS und ein brachiales Drehmoment bereit. Damit katapultiert sich der Formentor in Leistungsregionen, die normalerweise Supersportwagen vorbehalten sind.

Der Sprint auf 100 km/h gelingt in deutlich unter vier Sekunden. Noch beeindruckender ist allerdings der Zwischenspurt. Egal ob auf der Landstraße, beim Herausbeschleunigen aus engen Kehren oder auf der Autobahn – der VZ5 ABT reagiert mit brutaler Entschlossenheit auf jede Bewegung des Gaspedals. Der Allradantrieb bringt die enorme Kraft erstaunlich souverän auf die Straße, während das adaptive Fahrwerk eine bemerkenswerte Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit bietet.

Vielseitigkeit & Charakter

Besonders faszinierend ist dabei die Vielseitigkeit des Fahrzeugs. Im Comfort-Modus lässt sich der Cupra beinahe unauffällig bewegen. Das Fahrwerk bleibt langstreckentauglich, die Geräuschkulisse zurückhaltend und die Assistenzsysteme arbeiten souverän im Hintergrund. Doch ein Druck auf die Cupra-Taste am Lenkrad verändert den Charakter schlagartig. Die Klappenabgasanlage öffnet sich, die Lenkung wird direkter und der Formentor verwandelt sich in eine fahrende Kampfansage.

Gerade auf kurvigen Bergstraßen zeigt der ABT-Umbau seine Stärke. Das SUV wirkt deutlich leichter, als es tatsächlich ist. Die präzise Vorderachse, das neutrale Eigenlenkverhalten und die enorme Traktion vermitteln ein Fahrerlebnis, das man in dieser Fahrzeugklasse kaum erwartet. Der Formentor fährt sich nicht wie ein SUV – vielmehr erinnert er an einen hochgelegten Hot Hatch mit Supersportwagen-Attitüde.

Dabei bleibt der Innenraum angenehm hochwertig. Sportsitze mit Kupferakzenten, ein digitales Cockpit und moderne Infotainment-Technik schaffen eine sportliche, aber dennoch alltagstaugliche Atmosphäre. Genau diese Mischung macht den Reiz des Fahrzeugs aus: Der VZ5 ABT ist kein kompromissloses Tracktool, sondern ein emotionaler Alleskönner.

n einer Zeit zunehmender Elektrifizierung wirkt der Fünfzylinder fast wie ein mechanisches Manifest gegen die Gleichförmigkeit moderner Automobile. Der Cupra Formentor VZ5 ABT ist laut, emotional und übertrieben – und genau deshalb so faszinierend. Er richtet sich nicht an Vernunftmenschen, sondern an Enthusiasten. An Fahrer, die nicht nur von A nach B kommen wollen, sondern jede Fahrt als Erlebnis verstehen.

Mit 635 PS liefert ABT einen der wohl extremsten Formentor aller Zeiten. Ein Fahrzeug, das zeigt, dass Fahrspaß auch im Zeitalter von Downsizing und Elektromobilität noch immer eine Frage von Emotion, Sound und Charakter sein kann.