75 Jahre Porsche-Geschichte im Schaufenster

Die Porsche Holding zeigt im Schaufenster des Konzerns zehn Highlights aus 75 Jahre Porsche-Geschichte. Passend zum 75-Jahr-Jubiläum präsentiert Porsche Österreich jetzt im Konzernschaufenster der Porsche Holding Salzburg in der Vogelweiderstraße zehn Raritäten. Die sind sonst nur im Porsche Museum in Stuttgart oder bei verschiedensten Classic Rallyes auf dieser Welt im Einsatz zu sehen. Die extra nach Salzburg geholten Exponate sind den ganzen Juni über zu bestaunen.

Raritäten im Konzernschaufenster

„Die Ausstellung ist ein Muss für jeden Porsche Enthusiasten und alle Motorsportfans. Zu den Hintergrundinfos zu den ausgestellten Fahrzeugen haben wir am Konzernschaufenster auch QR-Codes zum Scannen angebracht. So sind diese sofort am Handy zu sehen“, erklärt Helmut Eggert, Geschäftsleiter Porsche in Österreich die Ausstellung zu 75 Jahre Porsche-Geschichte im Schaufenster der Porsche Holding.

Traumwagen für die Straße

Porsche stand mit dem 356er von Anbeginn als Synonym für den klassenlosen Sportwagen schlechthin. Spätestens seit den 1960er Jahren gilt der Porsche 911 mit seinem charakteristischen und bis heute auf den ersten Blick erkennbaren Design sowie seinem sportiven Charme als Statussymbol und zeitloser Klassiker. Wer auf sich hält und das auch gerne zur Schau stellen möchte, für den ist ein Porsche 911 der verschiedensten Generationen zum unverzichtbaren „Schmuckstück“ geworden. So wie viele andere Porsche Modelle auch.

Serienerfolge im Rennsport

Die große Bühne des Motorsports betritt Porsche mit einem modifizierten 356 SL im Jahr 1951 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Man landet zur Premiere sofort einen Klassensieg. Wahre Serien von Erfolgen in den verschiedenen Rennserien dieser Welt durchfluten in der Folgezeit die gesamte Unternehmensgeschichte. Der Mythos für die Sportwagenmarke Porsche wurde jedoch mit dem ersten Le Mans Gesamtsieg im Jahr 1970 gelegt. Eingefahren auf einem von Porsche Salzburg aufbereiteten Porsche 917. Bis heute hat die Sportwagenmarke den Langstreckenklassiker 19-mal für sich entscheiden können. Sie ist damit die erfolgreichste Marke in der 100-jährigen Geschichte von Le Mans.

Die ausgestellten Porsche Modelle im Überblick

