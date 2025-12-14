90 Porsche in Gedenken an Ferdinand Alexander

90 Porsche in Gedenken an Ferdinand Alexander – Er wäre gestern 90 Jahre alt geworden. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller feiert das mit einer auf 90 Exemplare limitierten Sonderausführung des 911 GT3. Ein Exemplar erhält Ferdinand Alexanders Sohn Mark Porsche. 89 weitere stehen Kunden weltweit zur Verfügung. Das Fahrzeug ist innen wie außen von einem 911 (G-Modell), das F. A. Posche in den 80er-Jahren selbst fuhr.

Die eigens für dieses Modell kreierte Lackierung in F. A. Grünmetallic erinnert an das Oakgrünmetallic des Vorbilds. Der Stoff F. A. Grid-Weave, mit dem die Sitzmittelbahnen der Ledersitze bezogen sind, zitiert das Muster seines Lieblingsjacketts. Der Stoff ist auch im Handschuhkasten sowie an der Kofferraumwendematte verarbeitet. Das Muster ist fünffarbig: schwarz, grün, trüffelbraun, crema und bordeauxrote Garne werden miteinander verwoben.

Der 911 GT3 „90 F. A. Porsche“ ist ab April 2026 zu einem Preis von 351.211 Euro bestellbar. Eine exklusive Sonderedition des legendären Chronograph I und ein spezieller Weekender von Porsche Design sind inbegriffen. Nach der finalen Konfiguration durch die einzelnen Käufer startet Mitte 2026 die Produktion. Das Sammlerstück basiert auf dem 911 GT3 mit Touring-Paket und ausfahrbarem Heckspoiler. Der frei saugende 4,0-Liter-Boxermotor leistet 510 PS (375 kW) und liefert ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern.

Life & Style a la Porsche Design

Eine weitere Besonderheit im Exterieur – und sonst nicht verfügbar für den 911 GT3 mit Touring-Paket – stellen die in Schwarz (Seidenglanz) lackierten Sport-Classic-Räder dar. Inspirationsquelle waren hier klassische Fuchs-Felgen. Zu den feinen Details zählen der Zentralverschluss und die historischen Wappen von 1963 auf den Radnabenabdeckungen. Auf dem Gitter des Heckdeckels sitzt eine galvanisch vergoldete Plakette mit dem „90 F. A. Porsche“-Logo.

Die Sport-Chrono-Uhr auf der Instrumententafel ist dem Original Chronograph I nachempfunden, der als Einzelstück für F. A. Porsche umgesetzt wurde. Der Schalthebel trägt eine Kugel aus offenporigem Nussbaum-Schichtholz und eine Plakette, in die die Unterschrift von F. A. Porsche graviert ist. Eine weitere, vergoldete Plakette mit der Unterschrift im Faksimile, eine 911-Silhouette und Schriftzug „One of 90“ auf der Zierblende der Schalttafel weist jeden 911 GT3 90 F. A. Porsche als limitiertes Sammlerstück aus. Des Weiteren ist das Ablagefach in der Mittelkonsole mit einer Prägung im Design der Plakette des Heckdeckels versehen.

Life & Sport a la Porsche Design

Anlässlich des runden Geburtstags feiert ein weiteres Objekt aus der Feder von F. A. Porsche ein Comeback: der „Porsche Junior“. Der schalenförmige Sportschlitten wurde in den 1960ern von Porsche insbesondere für junge Fans angeboten. Auch bei F. A. Porsche und seinen Kindern war er ein beliebtes Freizeitutensil, wie Fotos aus dem Familienalbum zeigen. Die Neuauflage ist aus Carbon gefertigt, ein Kern aus Kevlar sorgt für zusätzliche Stabilität. Auch der Schlitten ist auf 90 Stück limitiert und in der speziellen Exterieurfarbe gehalten. Das Sitzpolster des Schlittens ist mit dem Stoff F. A. Grid-Weave des Posche 911 GT3 90 F. A. Porsche bezogen.

Ferdinand Alexander Porsche wurde am 11. Dezember 1935 geboren. Er wuchs in einer von Technik und Pioniergeist geprägten Umgebung auf. Die meiste Zeit seiner Jugend verbrachte F. A. im Gutshof Schüttgut in Zell am See. Schon früh begeisterte er sich für Design, studierte kurze Zeit an der renommierten Hochschule für Gestaltung Ulm und begann 1957 als Praktikant in der Modellabteilung bei Porsche. Im März 1961 wurde die Modellabteilung aus dem Bereich Karosseriekonstruktion ausgegliedert und als „Studio“ F. A. Porsche unterstellt. Unter dem jungen Chef entstanden der 901/991, der Formel-1-Rennwagen 804 und der Porsche 904 Carrera GTS. Nach dem Ausscheiden aller Familienmitglieder aus dem operativen Geschäft der zur Aktiengesellschaft umgewandelten Porsche KG gründete er zusammen mit seinem Bruder Hans-Peter 1972 in Stuttgart eine eigene Firma: Porsche Design.

Zwei Jahre später verlegte er den Sitz des Designstudios nach Zell am See – in Sichtweite des Schüttguts. In den folgenden Jahrzehnten entwarf er zahlreiche klassische Herren-Accessoires wie mechanische Armbanduhren, Brillen, Feuerzeuge und Pfeifen, sowie Schreibgeräte, die unter der Marke „Porsche Design“ weltweit Bekanntheit erlangten. Parallel dazu gestaltete er mit seinem Team unter der Marke „Design by F. A. Porsche“ eine Vielzahl an Industrieprodukten, Haushaltsgeräten und Gebrauchsgütern für international bekannte Auftraggeber. F. A. starb am 5. April 2012 in Salzburg.

Das Designstudio in Zell am See, das inzwischen zu Ehren seines Gründers den Namen „Studio F. A. Porsche“ trägt, ist bis heute der Kern der Marke Porsche Design.