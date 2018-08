A4 gewinnt – mehr Leistung, sportliche Optik

Es muss nicht immer ein S4 oder RS4 sein. Auch für den „normalen“ A4 bietet Abt Sportsline andere Felgen, Aerodynamik-Optionen sowie mehr Leistung an. Dabei ist es egal, ob unter der Motorhaube ein Diesel oder Benziner seine Arbeit verrichtet.

Felgen in unterschiedlichen Designs

Ein besonderer Eyecatcher am Fotofahrzeug ist das Leichtmetallrad ABT ER-C in stattlichen 20 Zoll. Markant: die kühn geschwungenen, filigranen Speichen, die viel Dynamik vermitteln und tiefe Einblicke gewähren sowie die Lackierung „matt black“. Alternativ stehen zudem verschiedene weitere Felgenoptionen (DR, FR, GR), Größen und Finishs zur Wahl. Damit das Fahrgefühl zur Optik passt, gibts Gewinde Fahrwerksfedern mit oder ohne elektronische Dämpferregelung. Die Tieferlegung von 15 bis 40 mm sorgt für einen noch besseren Kontakt zur Straße und einen dynamischen Look.

Auch leistungsmäßig geht was – über 300 PS

Typisch Abt sorgt das Zusatzsteuergerät Abt Engine Control (AEC) bei den 2.0 TFSI sowie den 2 oder 3 Liter Dieseln für mehr Leistung und mehr Drehmoment. In Zahlen bedeutet das:

2.0 TFSI: Statt 252PS stehen hinterher 330PS zur Verfügung. Das Drehmoment wächst von 370 auf 440Nm.

2.0 TDI: Aus 190PS werden 215PS und statt 400Nm gibts 440.

3.0 TDI: Für den Top-Diesel gibts zwei Varianten: Aus 218 werden 250PS und statt 400 gibts 450Nm Drehmoment. Beim stärksten Motor mit 272PS wächst die Leistung auf 325PS. Das Drehmoment steigt von 600 auf 660Nm.

Für optische Mehrleistung gibt es Aerodynamik-Kits

Im Angebot stehen der Frontlippenaufsatz für Fahrzeuge mit S-line-Exterieurkit und den Audi S4. Zudem gibt es einen Frontgrillaufsatz und Kotflügeleinsätze aus ABS oder Sichtcarbon. Für Fahrzeuge mit S-line-Exterieurkit ist zudem das Heckschürzenset lieferbar. Es enthält neben dem Heckschürzeneinsatz einen äußerst repräsentativen Endschalldämpfer. Seine vier verchromten, abgeschrägten und eingerollten Rohre messen jeweils 84 mm im Durchmesser. Als zusätzliches Add-on ist für den Heckschürzeneinsatz zudem ein Dekorset in Gitteroptik wählbar. Eher introvertierten Audi-Fans bieten die Kemptener zudem die Schaltknaufkappe in Carbon, die Start-Stopp-Schalterkappe sowie die Türeinstiegsbeleuchtung. Weitere Infos sowie Preislisten gibt es direkt auf der Webseite von Abt Sportsline.

