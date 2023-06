Ab 2024 jeder Opel auch elektrisch

Nächstes Jahr bringt Opel den Crossland-Nachfolger, damit ist ab 2024 jeder Opel auch elektrisch zu haben. Denn auch er ist dann als batterieelektrisches Modell verfügbar. Somit gibt es dann in jeder Baureihe der Marke eine Elektrovariante. Ab 2028 will Opel dann in Europa keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr verkaufen. (aum)

