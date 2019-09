Abarth 595 Pista – Für junge Fahrer

Den Abarth 595 Pista will die Marke zum 70er-Jubiläum verstärkt für junge Fahrer attraktiv machen. Dazu tragen die neue Lackierung Asfalto Grau Matt, grüne Details und die speziellen Sitze samt Innenpolsterung bei. Als Antrieb dient ein neuer Motor mit 121 kW/165 PS. Der mobilisiert 230 Newtonmeter Drehmoment bei 2.250 Umdrehungen in der Minute. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 218 km/h. Im fünften Gang beschleunigt der Pista in 7,8 Sekunden von 80 auf 120 km/h.

Die Record-Monza-Auspuffanlage ist genauso serienmäßig wie die Koni-Hinterradaufhängung mit FSD-Technologie. Diese verbessert Handling, Traktion und Stabilität. Für Vernetzung sorgt das Multimediasystem Uconnect 7 HD. Es unterstützt Apple Carplay und Android Auto. Über die Leistung informiert serienmäßig die Abarth Telemetry. Der 595 Pista startet mit der Logoanimation „Follow the Scorpion“. Zur Ausstattung gehört das aus dem Motorsport stammende Lenkrad mit Zentrierungsmarkierung. Weiters eine „Sport“-Einstellung und eine Fünfgang-Automatik mit Schaltwippen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp