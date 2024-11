75 Jahre Abarth – Uhr zum Jubiläum

Zum 75-jährigen Markenjubiläum belebt Abarth die Kooperation mit der italienischen Uhrenmanufaktur Breil neu und bringt den Chronographen Abarth 75° Anniversario heraus. Das Design der sportlichen Herren-Armbanduhr ist vom Sondermodell Abarth 695 „75° Anniversario“ inspiriert. Markante Kennzeichen des Chronographen sind anlog zum Auto der überwiegend schwarze Look mit goldenen Details.

Das Uhrengehäuse besteht aus schwarzem, IP-glasiertem Edelstahl. Die Krone aus vergoldetem Stahl nimmt das Design der in Gold lackierten Felgen des Abarth 695 Abarth 695 75° Anniversario auf – inklusive filigraner Einsätze aus Gummi. Den Verschluss ziert eine per Lasergravur aufgebrachte Grafik, mit der Breil die sportliche DNA und die Leidenschaft von Abarth würdigt. Sie zeigt in stilisierter Form zwei Kolben und Pleuelstangen.

Die Breil Abarth 75° Anniversario wird von einem Miyota-OS21-Werk angetrieben und verfügt über einen auffälligen Sekundenzeiger. Die goldene Nadel weist an der Basis einen Skorpion in Schwarz auf goldenem Hintergrund auf, ein Auch die goldenen Indizes und Ziffern auf der Rehaut, dem über die Zifferblattebene hinaus erhöhten Rand, bilden einen auffälligen Kontrast zum schwarzen Hintergrund. Die Abarth-Breil ist bei Uhrenfachgeschäften und online erhältlich. Sie kostet 399 Euro. Es gibt 375 Stück.

