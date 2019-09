ABT – Audi A1 aufgepimpt

Abt hat den Audi A1 der zweiten Generation so richtig aufgepimpt. Die Leistungssteigerung namens Abt Power addiert stolze 20 Prozent zu den von Haus aus vorhandenen 147 kW/200 PS. Nun sind unter der den Audi Sport quattro zitierenden Haube stolze 176 kW/240 PS zugange. Mit dem Audi Sport quattro verbinden Audi-Fans den legendären Sport quattro von 1984/1985. Abt bietet mit dem „gepimpten“ A1 eine Alternative zu dieser Autolegende, die nur 214 Mal gebaut wurde.

Plus 40 PS und 40 Nm

Dabei kommt das Hightech-Steuergerät Abt Engine Control zum Einsatz. Ordentlich nachgelegt wird durch diese Maßnahme auch beim maximalen Drehmoment. Das klettert von 320 auf 360 Nm. Und ist in diesem Punkt dem Rallye-Homologationsmodell Sport quattro überlegen. Trotz des Updates von 40 PS beziehungsweise 40 Nm ist die Leistungssteigerung auf maximale Haltbarkeit ausgelegt.

Paket-Vorteil

Die Leistungssteigerung ist auch in einem attraktiven Paket zu haben. Für 3.790 Euro sind zusätzlich Abt Fahrwerksfedern und 18-Zoll-Leichtmetallkompletträder vom Typ mit Reifen der Größe 215/40 R18 enthalten. Die Preisersparnis beträgt dabei rund 20 Prozent im Vergleich zu den addierten Einzelpreisen.

Die Fahrwerksfedern sorgen für eine Tieferlegung von 25 bis 30 mm. Dabei ist eine Kombination mit der Serienoption Sportfahrwerk genauso möglich wie mit elektronischer Dämpferregelung ab Werk. Die brandneuen Leichtmetallräder vom Typ Abt Sport GR sind für den Audi in zwei Farbvarianten bestellbar. In matt black mit enormer Plastizität und filigrane Eleganz. Oder in glossy black mit diamantbedrehtem Horn – aggressiver. Natürlich sind diese Edel-Räder für den Audi A1 auch unabhängig von einer Leistungssteigerung oder Fahrwerksmodifikation verfügbar.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp