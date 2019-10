Abt – Audi S5 Sportback mit 384 PS

Abt Sportsline hat den Audi S5 Sportback mit 384 PS versehen. Den 347 PS starken Turbodiesel hebt der Tuner per Spezial-Steuergerät nun auf 384 PS an. Mit 760 Newtonmetern stehen knapp zehn Prozent mehr Drehmoment zur Verfügung. In 4,7 Sekunden (Serie: 4,9) ist das Tempo 100 km/h erreicht. Mit optionalen Gewinde-Fahrwerksfedern und Sportstabilisatoren kann man das Fahrwerk tiefer legen. Und die Rollneigung verringert. Zur Veredelung stehen unter anderem 20 Zoll große Leichtmetallräder „Sport GR“ zur Wahl.

