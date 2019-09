ABT e-Caddy – Strom für den Caddy

ABT e-Line präsentierte kürzlich den e-Caddy. Er soll auch alle Vorteile bieten, die den Caddy Maxi mit Verbrennungsmotor zum Allrounder gemacht haben. Entscheidender Unterschied: Der neue ABT e-Caddy wird von einem 82 kW Elektromotor angetrieben und aus einer 37,4 kWh fassenden Hochvoltbatterie mit Energie versorgt.

Das macht den e-Caddy mit seinen fünf Sitzen oder bis zu 4,2 m³ Laderaum zur wohl umweltschonendsten Großraumlimousine der Welt, bereit für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h schwimmt er selbst auf der Autobahn locker mit. Nach dem vorläufigen Stand der Entwicklung wird die Reichweite so groß sein, dass man entspannt den ganzen Tag kreuz und quer durch die Stadt navigieren kann. Egal, ob als Handwerker zum Kunden, als Taxi im Nahverkehr oder als Familienfahrzeug von der Schule zum Sportplatz und anschließend zum Kindergeburtstag. Und sollte der Strom zur Neige gehen, ist für eine fast komplette Aufladung der 37,4 kWh Batterie an einem CCS-Schnelllader eine Ladezeit im Bereich von nur etwa einer Stunde notwendig.

Spannung auf die Straße bringen

Als traditionell innovatives Unternehmen forscht ABT Sportsline bereits seit 2009 im Bereich E-Mobilität. 2013 kamen die ersten auf Elektroantrieb umgerüsteten VW Caddy auf die Straße. Seitdem haben die Stromer mehrere Millionen Kilometer im Lieferbetrieb absolviert. Die dabei im harten Alltag gesammelten Erfahrungen flossen als wertvoller Beitrag in die Entwicklung der nächsten Fahrzeuggeneration ein. Verantwortlich ist dafür die neu gegründete Tochterfirma, die ABT e-Line GmbH, die sich voll auf die E-Mobilität fokussiert.

Mit seinem Einstieg in die Elektrorennserie FIA Formel E als einziges deutsches Team bewies man viel Weitsicht und feierte seitdem nicht nur zwei Meistertitel – dem Firmencredo folgend transferieren die Experten auch viel elektrotechnisches Know-how „von der Rennstrecke auf die Straße“. An der Seite seiner Partner Schaeffler und Audi schärft ABT sein Systemverständnis und gewinnt neue Erkenntnisse in den Bereichen Rekuperation von Bremsenergie sowie Thermomanagement.

Zusatzboost inklusive

Neben der Entwicklung der beiden lokal emissionsfreien „Alltagshelden“ e-Transporter und e-Caddy sorgten zwei weitere von ABT e-Line aufgebaute Fahrzeuge jüngst für Furore. In einen leistungsgesteigerten Audi RS 6 Avant haben die ABT-Ingenieure im Kardantunnel einen 213 kW starken Elektromotor installiert, um per Knopfdruck einen Zusatz-Boost an der Hinterachse zu ermöglichen. Die beeindruckende Systemleistung des Hybridantriebs (V8-Biturbo und E-Motor): 750 kW oder umgerechnet 1.018 PS. Mehr Infos dazu unter www.abt-sportsline.de.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp