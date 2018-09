Abt e-Line zeigt elektrische Transporter

ABT Sportsline zeigt auf der IAA Nutzfahrzeuge zwei sehr speziell modifizierte Kleintransporter: Als Partner von Volkswagen Nutzfahrzeuge hat ABT e-Line die Modelle Transporter und Caddy zu umweltfreundlichen Stromern umgebaut.

Und das Ladevolumen?

Der e-Transporter mit langem Radstand bietet auch als lokal emissionsfrei fahrende Elektro-Variante das volle Laderaumvolumen von 6,7 m3. Damit eignet sich das 2.724 mm lange, 1.627 mm breite und 1.410 mm hohe Abteil für den professionellen Ausbau mit einem Universalboden und einem kompletten Schrank- oder Werkstattsystem. Nicht genug Platz? Eine Anhängerkupplung ist ebenfalls bestellbar.

Zwei Batteriekapazizäten

Als Kombi oder Caravelle kommen neun Personen bis zu 208 Kilometer weit. Zu wenig Reichweite? Es gib auch eine Variante mit doppelter Batteriekapazität (74,6 statt 37,3 kWh). Die Nutzlast beträgt noch immer 695 kg. An einer CCS-Schnellladestation (40 kW) ist die Batterie in 49 Minuten respektive 98 Minuten wieder zu 80% geladen. An einer Haushaltssteckdose mit7,2 kW sind die 100% nach 5:10 Stunden respektive 10:20 Stunden geladen. Der 82 kW starke E-Motor hat ein Drehmoment von 200 Nm und der Votrieb endet bei 120 km/h.

Den Caddy gibts auch elektrisch

Eine Nummer kleiner gibts auch den Caddy mit einem elektrischen Antrieb. Wie die „kleine“ Variante des Transorters hat er eine 37,3 kWh fassenden Batterie und einen 82 kW E-Motor. Der Käufer hat die Wahl zwischen fünf Sitzen oder bis zu 4,2 m³ Laderaum. Die Höchstgeschwindigkeit liegt ebenfalls bei 120km/h.

Es gibt aber nicht nur Transporter im Leben

Neben der Entwicklung der beiden lokal emissionsfreien „Alltagshelden“ e-Transporter und e-Caddy sorgten zwei weitere Fahrzeuge jüngst für Furore. In einen leistungsgesteigerten Audi RS 6 Avant haben die Ingenieure im Kardantunnel einen 213 kW starken Elektromotor installiert, um per Knopfdruck einen Zusatz-Boost an der Hinterachse zu ermöglichen. Die beeindruckende Systemleistung des Hybridantriebs (V8-Biturbo und E-Motor): 750 kW oder umgerechnet 1.018 PS. Nicht weniger spektakulär: der in Zusammenarbeit mit dem ABT Formel-E-Partner realisierte Schaeffler 4ePerformance. An Vorder- und Hinterachse der fünftürigen Hochleistungslimousine arbeiten je zwei Motoren aus dem Formel-E-Einsatzauto ABT Schaeffler FE01 der Saison 2015/16. Jedes dieser Aggregate leistet 220 kW. Das mal vier multipliziert ergibt in Zahlen 880 kW oder rund 1.200 PS – oder wie es ein Fachmagazin jüngst schrieb: einen „Rennwagen mit überirdischen Kräften“.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp