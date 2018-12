Abt – Heckschürzenset und Power für den Q5

Als „dezente“ Alternative zum umfangreichen Aeropaket Schmal- oder Breitbau ist das Heckschürzenset ab sofort als interessante Einzellösung lieferbar. Diese besteht zum einen aus der Heckschürze und zum anderen aus einer passenden Abgasanlage. Jetzt ist der Auspuff im Gegensatz zur Serienversion mit lediglich zwei Chromspangen endlich wieder sichtbar – und dies war eines der Hauptziele der Designer.

Serienqualität mit EG-Genehmigung

Die ABT Heckschürze erreicht in puncto Verarbeitung und Materialgüte Serienstandards. Das Heck des Audi Q5 wirkt durch sie noch imposanter, was nicht zuletzt an dem kragenförmigen Rahmen liegt, der die Abgasanlage in ganzer Fahrzeugbreite überragt. Der Endschalldämpfer der Allgäuer besticht durch seine vier Rohre mit einem Durchmesser von jeweils 84 mm. Ihre Blenden sind schwarz verchromt, gerollt, abgeschrägt und mit einem gelaserten ABT Logo versehen, was zu einem ebenso hochwertigen wie aggressiv-sportlichen Look beiträgt. Und natürlich wäre da auch noch der sonore Klang, der beim Tritt aufs Gas für Gänsehaut sorgt. Weiterer Vorteil: der niedrigere Abgasgegendruck. Eine Eintragung ist dank EG-Genehmigung übrigens nicht notwendig. Als weitere interessante Optik-Option für die Heckgestaltung bietet sich „on top“ der ABT Heckflügel an.

Ich geb Gas

Wer das Fahrerlebnis signifikant verbessern möchte, findet für fast alle Motoren des Audi Q5 eine Leistungssteigerung im Programm. So erstarkt der serienmäßig 252 PS starke 2.0 TFSI auf 300 PS, wobei das Drehmoment von 370 Nm auf 420 Nm zulegt. Aus den ursprünglichen 190 PS und 400 Nm des 2.0 TDI werden so 215 PS und 440 Nm. Stärkster im Bunde unterhalb des SQ5 ist der 3.0 TDI mit 286 PS und 620 Nm ab Werk. Er kommt nach Implantation des Zusatzsteuergeräts ABT Engine Control (AEC) auf 330 PS und 670 Nm. Das AEC gleicht stetig mehr als 25 verschiedene Parameter ab und kommuniziert direkt mit dem Original-Motorsteuergerät. Eine optimale Leistungsnutzung bei gleichzeitig maximalem Schutz für den Motor sind das Ergebnis. Angeworfen wird das jeweilige Triebwerk auf Wunsch stilecht per ABT Start-Stopp-Schalter. Beim Dirigieren des Getriebes schmeichelt zudem eine ABT Schaltknaufkappe aus echtem Carbon den Händen.

Passendes Schuhwerk gibts on Top

Dass moderne Power-SUVs keinesfalls schwerfällige Muskelprotze sind, sollte sich herumgesprochen haben. Noch agiler fährt sich der Audi Q5 allerdings mit ABT Gewinde-Fahrwerksfedern. Sie sorgen für eine variable Tieferlegung von 35 bis 60 mm rundum, was der sportlichen Optik ebenfalls zugutekommt. Dazu passendgibt es eine kleine Auswahl an großen Leichtmetallrädern: Zur Wahl stehen die DR in Gun-Metal (21 Zoll) oder mystic black (20/21 Zoll) sowie die ER-C (20 Zoll) in matt black und die FR (21 Zoll) in mystic black. Und spätestens dann ist das Tuning eine runde Sache!

