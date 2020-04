Abt limitiert RS7-R

Ende des Jahres 2019 erschien mit dem Audi RS 7 Sportback ein echtes High-Performance-Car.

Limitiertes Sondermodell

Nun kann man diesen exklusiv bei Abt Sportsline zu einem Abt RS7-R veredeln. Das Sondermodell ist jedoch auf 125 Stück limitiert. Herzstück des RS7-R-Pakets ist das Performance-Upgrade Abt Power R, welches die Leistung der Basisversion von 441kW/600 PS und 800 Nm nun auf gewaltige 544kW/740 PS und 920 Nm erhöht – inklusive zwei Jahre Garantie im Umfang der Herstellergarantie. Um die zusätzliche Leistung für den vier Liter großen V8-Bi-Turbo-Benziner bestmöglich auf die Straße zu bringen, bieten die Allgäuer zusätzlich ihr auf den RS7-R abgestimmtes Fahrwerk. Das besteht aus Gewindefahrwerksfedern und Sportstabilisatoren.

Optische Highlights

Natürlich beinhaltet das RS7-R-Paket auch optische Highlights. Diese kommen vorwiegend in stylishem Sichtcarbon daher. So sorgen Frontgrillaufsatz und Frontlippenaufsatz mit stilsicherem rotem RS7-R-Logo für einen prägnanten Auftritt. Die dazu passenden Heckspoiler und Heckschürzenaufsatz dürfen natürlich nicht fehlen. Im Paket inkludiert sind die 22-Zoll-Felgen des Modells High Performance HR. Ebenfalls enthalten sind eine Vielzahl von Modifizierungen im Innenraum, dazu zählen beispielsweise die Lenkradveredelung, welche Carbon und Leder kombiniert und die Sitzveredelung mit RS7-R-Logo. Weitere optionale Zusatzausstattung wie ein erweitertes Interieurpaket oder das alternativ erhältliche Felgenmodell HR Aero in 22 Zoll sind verfügbar.

Informationen zu dieser limitierten Version finden sie untern www.abt-sportsline.de/limited-editions/abt-rs7-r

Formel-E-Rennfahrer Daniel Abt zeigte sich schon von dieser Ausführung des neuen ABT RS7-R sehr angetan. Der Kemptener lädt die Community nun ein dabei zu sein, wenn er seine ganz eigene Version des ohnehin bereits limitierten Sondermodells vorstellt. Das Unikat mit dem Namen ALLTHEWAYABT RS7-R zeichnet sich durch ein spezielles Design mit vielen orangefarbenen Details aus. Diese finden sich in der Komplettfolierung, den lackierten Bremssätteln und den 22 Zoll Felgen des Modells High Performance HR wieder. Im Innenraum ziert eine „Handcrafted for DA“ Gravur die Mittelkonsole. Ab dem 02.04.2020 um 18 Uhr, lässt sich das Einzelstück im neuen Video auf dem YouTube-Kanal des Racers sowie auf den ABT Sportsline Social-Media-Kanälen Instagramund Facebook bestaunen.

