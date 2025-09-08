Abt – Mehr Cupra Formentor & Terramar

Abt – Mehr Cupra Formentor & Terramar – Gemeinsam mit dem Hersteller haben die Kempener eine temperamentvollere Sondereditionen der beiden sportlichen SUV’s aufgelegt. Die Editionspakete sind ein leidenschaftliches Bekenntnis zur Performance. So weist das Datenblatt des Formentor VZ einen Leistungssprung von den serienmäßigen 333 PS auf 400 PS auf. Das Drehmoment des antrittsstarken Allradlers wuchs dabei um 50 Newtonmeter von 420 auf 470 Newtonmeter.

Optisch schärfen ein Spoiler an Front und Heck sowie 21 Zoll große Sportfelgen im Farbton glossy black mit der Bereifung 255/30 ZR den ohnehin sportlichen Charakter des SUV-Coupés nach. Der Innenraum bekommt durch Fußmatten mit dem Abt Logo einen exklusiven Touch. Beim Terramar VZ sorgen die Motorspezialisten ebenfalls für ein signifikantes Leistungsplus: Statt 265 PS und 400 Newtonmeter sind im Editionsmodell 325 PS und 450 Newtonmeter abrufbar. Wie schon beim Formentor unterstreicht man auch beim Terramar das deutlich spürbare Temperament unter der Motorhaube mit markanten

optischen Akzenten, die die zusätzliche Power nach außen tragen.

Weitere auffällige Gemeinsamkeit: die 21 Zoll großen Prime Sportfelgen in glossy black. Sie sind echte Blickfänger in der ohnehin spannenden Silhouette. Hinten unterstreicht ein zweigeteilter Heckspoiler die athletischen Proportionen des Terramar, und vorn betonen Frontspoiler

und ein Frontgrillaufsatz das ganz spezielle Charisma des Sondermodells.

Das Editionspaket für den Cupra Formentor VZ ist für 6.190 Euro erhältlich, das für den Terramar VZ für 6.420 Euro. Die Garantie der Leistungssteigerungen erstreckt sich wie die des Gesamtfahrzeugs auf fünf Jahre.