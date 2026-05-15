ABT MV Agusta Brutale 1000 – Hyper-Naked mit 208 PS

ABT MV Agusta Brutale 1000 – Hyper-Naked mit 208 PS -Wenn zwei kompromisslose Marken gemeinsame Sache machen, entsteht selten etwas Gewöhnliches. Mit der Brutale 1000 ABT präsentieren MV Agusta und ABT Sportsline ein Hyper-Naked-Bike, das italienische Motorradleidenschaft mit deutscher Veredelungskunst verbindet. Die exklusive Sonderedition ist weltweit auf lediglich 130 Exemplare limitiert und feiert gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von ABT Sportsline.

Schon optisch hebt sich die Brutale 1000 ABT deutlich von der Serienversion ab. Die Lackierung in „Nero Carbonio Metallizzato“ und „Rosso Fuoco“ wirkt aggressiv und hochwertig zugleich. Besonders auffällig sind die Designelemente, die die Herkunft beider Marken bewusst inszenieren: Auf einer Seite des Motorrads prangt die deutsche Flagge samt ABT-Slogan „From the Racetrack to the Road“, auf der anderen die italienischen Farben mit MV Agustas Claim „Motorcycle Art“. Die Grafiken werden mittels Water-Decal-Technologie unter dem Klarlack versiegelt und sorgen damit für eine dauerhaft makellose Oberfläche.

Race-Optik & Water Decals

Im Zentrum der Brutale 1000 ABT arbeitet der bekannte 998-Kubik-Reihenvierzylinder von MV Agusta – allerdings mit umfangreichen Überarbeitungen. Neue Nockenwellen, ein angepasstes Motormanagement, optimierte Übersetzungen und eine verfeinerte Drosselklappensteuerung machen den Motor noch direkter und spontaner. Bereits in der Serienversion leistet das Aggregat 201 PS bei 13.500 U/min sowie 116 Nm Drehmoment.

Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Racing-Kit mit Arrow-Titanium-Slip-on-Auspuff und speziellem ECU-Mapping. Damit steigt die Leistung auf beeindruckende 208 PS bei 14.000 Touren. Die Racing-Komponenten sind allerdings ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke vorgesehen.

Besonderes Augenmerk legten MV Agusta und ABT auf die Materialien und Details. Insgesamt 19 Bauteile bestehen aus Carbon mit sichtbarer Plain-Weave-Struktur. Dazu zählen unter anderem Tankverkleidungen, Luftkanäle, Hitzeschilde und die markante Hinterradabdeckung. Letztere orientiert sich optisch an Turbofan-Rädern aus dem Motorsport und soll gleichzeitig die Aerodynamik verbessern, indem Luftverwirbelungen am Hinterrad reduziert werden.

Fahrwerk & Räder

Auch beim Fahrwerk zeigt sich die Brutale 1000 ABT kompromisslos. Zum Einsatz kommen elektronisch geregelte Öhlins-Komponenten mit Nix-EC-Gabel, EC-TTX-Federbein und elektronischem Lenkungsdämpfer. Dadurch lässt sich das Setup sowohl manuell als auch automatisch an unterschiedliche Fahrbedingungen anpassen. Geschmiedete Räder reduzieren zusätzlich die ungefederten Massen und verbessern das Handling.

Die Bremsanlage stammt von Brembo und kombiniert Stylema-Monobloc-Bremssättel mit 320 Millimeter großen Braking-Batfly-Bremsscheiben. Die speziell konturierte Scheibengeometrie sorgt für bessere Wärmeableitung und konstante Bremsperformance – selbst unter Rennstreckenbedingungen.

Auch im Detail spürt man den Einfluss von ABT Sportsline. Der Sitz ist mit Alcantara SOFT bezogen und trägt ein Wabenmuster, wie man es aus hochwertigen Sportwagen kennt. Dazu kommen zahlreiche exklusive Extras wie eine lackierte Carbon-Soziusabdeckung, eine spezielle Motorradabdeckung im ABT-Design sowie ein Echtheitszertifikat mit individueller Nummerierung.

Die Produktion der MV Agusta Brutale 1000 ABT startet im vierten Quartal 2026. Der Preis liegt bei 40.990 Euro. Damit bleibt sie ein Motorrad für Enthusiasten und Sammler – aber genau das macht ihren Reiz aus. Die Brutale 1000 ABT ist kein Motorrad für Vernunftmenschen, sondern ein kompromissloses Statement auf zwei Rädern.