ABT RS6 LE – Der überdrüber Kombi mit 800 PS

ABT RS6 LE – Der überdrüber Kombi mit 800 PS – Er gehört seit Jahren zu den faszinierendsten Fahrzeugkonzepten im Performance-Segment: ein kompromisslos schneller Sportwagen im Gewand eines alltagstauglichen Kombis. Doch selbst dieses Hochleistungsmodell scheint für die Allgäuer Tuning-Schmiede ABT Sportsline lediglich die Ausgangsbasis zu sein. Mit dem ABT RS6 LE hebt das Unternehmen den RS6 auf ein neues Leistungsniveau – auf beeindruckende 800 PS.

Der serienmäßige RS6 Avant bringt bereits alles mit, was ein Hochleistungsfahrzeug braucht. Sein 4,0-Liter-V8-Biturbo liefert ab Werk 600 PS beziehungsweise 630 PS in der Performance-Version. Allradantrieb, Achtgang-Tiptronic und ein ausgeklügeltes Fahrwerkskonzept sorgen dafür, dass die enorme Leistung jederzeit kontrollierbar bleibt.

Für ABT ist dieses Paket jedoch nur der Anfang. Die Ingenieure aus Kempten haben sich darauf spezialisiert, Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Konzern technisch und optisch weiterzuentwickeln – mit besonderem Fokus auf Modelle von Audi. Das Resultat sind Fahrzeuge, die sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke Maßstäbe setzen.

800 PS & V8-Biturbo

Das Herzstück des ABT RS6 LE ist das umfassend überarbeitete Triebwerk. Durch eine optimierte Motorsteuerung, angepasste Turbolader-Kennfelder sowie eine neu entwickelte Ladeluftkühlung steigert ABT die Leistung des V8 auf 800 PS und rund 980 Newtonmeter Drehmoment.

Damit katapultiert sich der Kombi in eine Leistungsregion, die normalerweise Supersportwagen vorbehalten ist. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in rund 2,9 Sekunden, während die Höchstgeschwindigkeit – je nach Konfiguration – auf bis zu 330 km/h angehoben wird.

Bemerkenswert ist dabei, dass der Charakter des Motors erhalten bleibt. Der Biturbo liefert weiterhin sein typisches, brachiales Drehmoment bereits aus niedrigen Drehzahlen, während die Leistungsentfaltung bis in hohe Drehzahlbereiche konstant bleibt. In Kombination mit dem permanenten Allradantrieb entsteht eine nahezu unerschütterliche Traktion – selbst bei voller Beschleunigung.

Fahrwerk und Aerodynamik

Mehr Leistung verlangt auch nach mehr Kontrolle. Deshalb erhält der ABT RS6 LE eine umfassend überarbeitete Fahrwerksabstimmung. Neue Federn und eine speziell entwickelte Fahrwerkskalibrierung sorgen dafür, dass der Wagen auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil bleibt. Zusätzlich kommen spezielle Hochleistungsbremsen sowie 22-Zoll-Leichtmetallräder zum Einsatz. Diese reduzieren die ungefederten Massen und verbessern gleichzeitig die Kühlung der Bremsanlage.

Auch aerodynamisch hebt sich der RS6 LE deutlich vom Serienfahrzeug ab. Eine Vielzahl von Komponenten aus sichtbarem Carbon – darunter Frontlippe, Seitenschweller, Spiegelkappen und ein markanter Heckdiffusor – sorgen nicht nur für eine aggressivere Optik, sondern verbessern auch die Luftführung rund um das Fahrzeug. Das Ergebnis ist ein Kombi, der trotz seiner Größe eine beeindruckende Fahrdynamik erreicht und selbst auf schnellen Autobahnetappen absolute Stabilität vermittelt.

Motorsport trifft Luxus

Auch im Innenraum zeigt der ABT RS6 LE seinen exklusiven Charakter. Feine Leder- und Alcantara-Oberflächen werden mit zahlreichen Carbon-Elementen kombiniert. Sitze, Mittelkonsole und Türverkleidungen tragen ABT-Logos und spezielle Ziernähte.Ein besonderes Detail ist die individuelle „1 of 200“-Plakette, die auf die limitierte Produktion des Modells hinweist. Denn der RS6 LE ist streng limitiert – ein Konzept, das bei Sammlern und Enthusiasten gleichermaßen Begehrlichkeiten weckt.

Gleichzeitig bleibt der praktische Nutzen des RS6 erhalten: großzügiger Innenraum, komfortable Sitzposition und ein Kofferraum, der problemlos den Alltag einer Familie oder eines Vielfahrers bewältigt.

Der ultimative Performance-Kombi

Der ABT RS6 LE steht exemplarisch für eine Fahrzeugkategorie, die es in dieser Form nur selten gibt: extreme Leistung kombiniert mit maximaler Alltagstauglichkeit. Während viele Supersportwagen ausschließlich für emotionale Fahrmomente konzipiert sind, verbindet der RS6 LE diese Emotion mit praktischem Nutzen.

Genau diese Mischung macht den Reiz des Fahrzeugs aus. Mit 800 PS gehört er zu den leistungsstärksten Kombis der Welt – und bleibt dennoch ein Fahrzeug, mit dem sich lange Strecken komfortabel zurücklegen lassen. Damit zeigt ABT eindrucksvoll, wie viel Potenzial im RS6 Avant steckt. Der ABT RS6 LE ist nicht nur ein Tuning-Projekt, sondern eine konsequente Weiterentwicklung eines ohnehin außergewöhnlichen Fahrzeugs. Oder anders gesagt: ein Familienkombi mit der Performance eines Supersportwagens.