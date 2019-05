Abt – Seat Leon Cupra ST auf TCR-Niveau

Mit einer Leistungssteigerung bringt Abt den Seat Leon Cupra R ST auf TCR-Niveau. Und zwar von 300 PS auf 350 PS. Damit erreicht der sportliche Kombi das Niveau der in der Tourenwagenserie TCR eingesetzten Racer der Marke. Das Drehmoment steigt auf 440 Newtonmeter. Nach dem Upgrade beschleunigt der Leon Cupra R ST in fünf Sekunden von null auf 100 km/h. Und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h. Auf Wunsch lässt sich das Fahrwerk vorne noch um 20 Millimeter und hinten um 15 Millimeter absenken. Darüber hinaus bietet der Abt noch eine Reihe verschiedener Felgen an.

