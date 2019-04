ABT Sportsline – Mehr Dynamik für Skoda Octavia RS

Mehr Dynamik und PS bietet Abt Sportsline für den Skoda Octavia RS. Gerade im Bestseller Octavia sind die RS heiß begehrt. Das Kürzel RS steht bei den Benzinern für den 2.0 TSI mit 180 kW/245 PS. „Der Einsatz unseres Zusatzsteuergeräts Engine Control packt dem Octavia noch einmal 45 PS drauf“, so Geschäftsführer Hans-Jürgen Abt. Die Leistungssteigerung mit Abt Power bringt stolze 213 kW/290 PS. Das maximale Drehmoment steigt von 370 Nm auf 410 Nm.

Damit die Action in den Kurven nahtlos weitergeht, bietet man für den beliebten Combi Abt Fahrwerksfedern an. Sie senken das Auto vorne um 25 mm und hinten um 30 mm ab. Das kommt auch der Optik zugute. Zudem liefern die Allgäuer das Abt Sportstabilisatoren Set. Für alle Karosserievarianten. Sowohl Front- als auch Allradantrieb.

Für den Skoda Octavia bietet Abt Räder mit einer großen Auswahl an Designs und Größen an. Das modernste Rad im Angebot – das Abt GR – steht exklusiv als 20-Zöller im Programm. Mit diesem Styling und dem Plus an Fahrspaß wird der Bestseller Skoda Octavia zu einem echten Individualisten.

