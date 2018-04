ABT Sportsline: Neue Ansprechpartnerin rund um Presse & Eventmarketing

Mit Karla Kanz wächst das Presse- und Marketing-Team von ABT Sportsline und erhält mit

ihr eine Kommunikationsspezialistin mit Branchenerfahrung.

Ihre Arbeit wird einen wichtigen Beitrag zur PR leisten

Die 39-Jährige verantwortete bereits in den vergangenen Jahren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eines bekannten Fahrzeugtuners und Kleinserienherstellers. Bei ABT wird sie im Bereich

Presse & Eventmarketing tätig sein. Geschäftsführer Hans-Jürgen Abt betont: „Wir freuen uns sehr, mit Karla Kanz ist eine fähige und motivierte Kollegin zu uns gestoßen. Ihre Arbeit wird einen wichtigen Beitrag zur Außendarstellung von ABT Sportsline leisten und unsere kommunikativen Maßnahmen auf

unterschiedlichen Kanälen antreiben.“

Bindeglied ziwschen ABT und den Werbe/PR-Agenturen

Im Team von Roland Hörmann, Leiter des Bereichs Marketing und Presse, wird Karla Kanz

als Kontaktperson für Pressevertreter sowie als Bindeglied zwischen dem Fahrzeugveredler

und den Werbe- und PR-Agenturen fungieren. Auch auf Messen wird sie das Unternehmen

repräsentieren und als Ansprechpartnerin dienen.

An Begeisterung mangelt es nicht

„Ich sehe den kommenden Herausforderungen bei ABT Sportsline gespannt entgegen“,

unterstreicht Karla Kanz, „und in einem so renommierten Unternehmen mit über 120-jähriger

Tradition erwarten mich viele neue und spannende Themenbereiche. Besonders freue ich

mich auf die enge Zusammenarbeit mit den Technikern von ABT, die mir hoffentlich zahlreiche

Einblicke in ihre Arbeit gewähren“, fügt die autobegeisterte Kommunikationsexpertin hinzu.