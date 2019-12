ABT – VW Touareg V8 gesteigert

Basis für die neue Leistungssteigerung vom Typ Abt Power ist der im Frühjahr 2019 vorgestellte VW Touareg V8 TDI, der in Werksausführung schon auf stolze 310 kW / 422 PS kommt.

Leistungssteigerung

Durch den Einsatz des Hightechsteuergeräts Abt Engine Control (AEC) setzt das Triebwerk nun gewaltige 368 kW / 500 PS frei. Das maximale Drehmoment steigt von 900 auf 970 Nm. Auch der serienmäßige 210 kW / 289 PS starke V6-Diesel Touareg gibt es ein Abt Power Angebot. Die Leistungssteigerung bringt dann 243 kW / 330 PS mit einem maximalen Drehmoment von 650 nM. Eine Leistungssteigerung für den Dreiliter mit 170 kW / 231 PS soll ab Jänner 2020 verfügbar sein

Designveredelung

Auf Wunsch können nicht nur der Motor gesteigert werden, sondern auch das Aussehen. Mit den Abt FR oder DR Felgen. Ein weiteres Highlight, mit einem extrovertierten Designfeature, ist das Sport HR Aero in dark smoke mit dem markanten Aero-Ring. Mit dem High Performance HR in shadow silver bietet Abt zudem noch eine etwas dezentere, aber nicht minder attraktive Variante an, die im exklusiven Flow forming-Verfahren hergestellt wurde. Last but not least steht noch das äußerst aktuelle Sport GR in glossy oder matt black zur Wahl. Dass dieser VW Touareg die Handschrift von Abt trägt, zeigt sich somit nicht erst dann, wenn die optionale Abt Türeinstiegsbeleuchtung das Logo des Veredlers auf die Straße projiziert.

