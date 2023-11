ABT XGT – Rennflair für die Straße

Nach zwei intensiven Jahren voller Entwicklungsarbeit und Ideenreichtum haben ABT Sportsline Geschäftsführer Thomas Biermaier und Ernst Christian Scherer, Geschäftsführer von Scherer Sport, den Traum vom ABT XGT verwirklicht. Ursprünglich nach einem spannenden Rennen ausgesponnen, hat das Projekt schnell Form angenommen. Der Prozess der Fahrzeugzulassung, der rund 40 Einzelabnahmen umfasste, sprengte dabei den Rahmen der klassischen Fahrzeugentwicklung. Äußerlich ähnelt die Straßenversion des ABT XGT nur geringfügig dem Audi R8 LMS GT2 Rennwagen, doch in seiner Essenz bleibt er ein echtes Rennauto.

Rennwagen für den Alltag

Der ABT XGT, ausgestattet mit einem speziell für die Rennversion entwickelten Lenkrad, vermittelt ein unvergleichliches Fahrgefühl. Experten haben die technischen Modifikationen im Bereich Thermomanagement und Software aktiv umgesetzt und dabei ein hochkomplexes Fahrzeugdiagnosesystem integriert, um die Performance präzise zu optimieren. Damit bleibt der Charakter des Rennautos unangetastet, während Features wie ein serienmäßiges Tanksystem, ein angepasstes Kombiinstrument, Handbremse, Zentralverriegelung, Rückfahrkamera und Wegfahrsperre für Alltagstauglichkeit sorgen.

Die Anpassungen am Bedienpanel erleichtern die Nutzung im Straßenverkehr. Sie umfassen die Steuerung der elektrisch verstellbaren Außenspiegel, der Klimaanlage und der Blinker. Die spezielle Abgasanlage erfüllt dabei die strengen Emissionsvorgaben des KBA. In Sachen Sicherheit wurden keine Kompromisse eingegangen: Der XGT musste sich in anspruchsvollen Seiten- und Frontcrash-Tests beweisen und erfüllte sämtliche Vorgaben des KBA bezüglich Bremsen und Lautstärke.

Pure Rennstrecken-Performance

Das Ziel, ein möglichst authentisches Rennstreckenfeeling zu bieten, stand im Mittelpunkt der Entwicklung des ABT XGT. Nach Tausenden von Testkilometern auf Nürburgring, Sachsenring und Hockenheimring wurde das optimale Setup ermittelt. Entwicklungsfahrer wie Kelvin van der Linde und Ricardo Feller, beide DTM-Piloten, sowie Martin Tomczyk, Motorsportdirektor bei ABT, und Frank Stippler, Rennfahrer und Markenbotschafter, waren maßgeblich an der Abstimmung beteiligt. Ihre Einschätzung lautet einstimmig: „Die Fahreigenschaften des ABT XGT sind mit keinem anderen Straßenfahrzeug vergleichbar.“

Scherer Sport übernimmt den exklusiven Vertrieb und Service des ABT XGT. Diese Kooperation fußt auf einer langjährigen Partnerschaft und einer gemeinsamen Leidenschaft für den Motorsport. Kunden können aus vier unterschiedlichen Farbkonzepten wählen, wobei individuelle Anpassungen dank der handwerklichen Fertigung möglich sind. Der Startpreis für den ABT XGT liegt bei 598.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Ein Blick hinter die Kulissen

Interessenten können den ABT XGT im ABT Showroom von Scherer Sport in Mainz, nur 20 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt, bestaunen. Neben dem XGT sind dort weitere ABT-Sondermodelle ausgestellt. Der XGT wird zudem bei ABT Sportsline in Kempten präsentiert. Nähere Infos unter abt-sportsline.de