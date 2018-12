AC Schnitzer ACL2S – Sportscar des Jahres

Die „Auto Bild Sportscars“ hat aktuell die Ergebnisse ihrer Leserwahl „Sportscars 2018“ veröffentlicht. Im Zeitraum August – Oktober 2018 haben die Leser den AC Schnitzer ACL2S auf Platz 1 der Tuner-Kategorie „Klein- & Kompaktwagen“ gewählt. Insgesamt standen 110 Fahrzeuge in 15 verschiedenen Kategorien zur Wahl.

Nur 30 Exemplare

Von den ursprünglich auf 30 Stück limitierten AC Schnitzer ACL2S Kits sind mittlerweile nur noch wenige verfügbar – jeder Fan sollte sich also schnell entscheiden, wenn er oder sie sich für ein solch rares und besonderes Auto interessiert.

Die Ausstattung ist umfangreich und umfasst:

eine Leistungssteigerung von 340 PS und 500 Nm auf 400 PS und 600 Nm

die Motoroptik

ein Schalldämpfer-System mit Abgasklappe, Verbindungs- und Soundrohr inkl. zwei „Quad Sport“ Endblenden

ein höhenverstellbares RS Gewindefahrwerk (Leistungsverstellung in Zug und Druck)

einen Radsatz mit Leichtmetallfelgen AC1 BiColor in Schwarz/Silber

vorne 8,5J x 19″ mit Bereifung 235/35 R19

hinten 9,5J x 19″ mit Bereifung 265/30 R19

eine zweiteilige Innenradhausverkleidung

einen Aerodynamikumbau bestehend aus: Carbon Frontspoilerelemente, Frontsplitter, Carbon Front Side Wings, Seitenschwellersatz mit Carbon Wings, Dachheckspoiler, Carbon Heckspoiler, Carbon Rear Side Wings, Carbon Heckdiffusor, Carbon Spiegelcover, Heckschürzenfolie, ACL2S Schriftzüge

Veredelung des Interieurs mit lackierten Interieurleisten inkl. ACL2S Schriftzug, Edelstahl Plakette „ONE OF THIRTY“ mit gelasertem Logo und ACL2S Schriftzug, Aluminium Handbremsgriff, Aluminium-Pedalerie und -Fußstütze, Velours Fußmatten

Extras gibt es natürlich ebenfalls

Zusatzoptionen, wie die Lamellen Differential Sperre, ein Kombi-Instrument mit Tachoanzeige bis 300 km/h, das Kontrolldisplay zur Anzeige von z.B. Öltemperatur etc., das Clubsport Gewindefahrwerk inkl. Stützlager, ein Radsatz mit Leichtbau-Schmiedefelgen Typ VIII BiColor in 19″ und Michelin Cup 2 Bereifung, stellen den ACL2S noch einmal ganz anders auf. Wer möchte, kann die Felgen 1- oder 2-farbig lackieren lassen. Zur Entlüftung des Motorraums gibt es Bonnet Vents. Wem das alles noch nicht genug ist, kann auf Frontsplitter in langer Ausführung und Carbon „Racing“ Heckflügel – mit oder ohne Gurney Flap – zurückgreifen. Beide mit Rennstreckenzulassung und passend zum Motto von AC Schnitzer: „Vom Motorsport auf die Straße“.

Video

