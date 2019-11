AC Schnitzer trifft Toyota GR Surpa

AC Schnitzer hat den Toyota GR Supra veredelt.

Dafür haben sie für das Toyota GR Supra 3.0l Triebwerk eine Leistungssteigerung entwickelt. Diese hebt die Serienleistung von 250 kW / 340 PS auf 294 kW / 400 PS an. Das maximale Drehmoment steigt parallel um 100 Nm von 500 Nm auf 600 Nm.

Leichtbau für mehr Abtrieb

Das Heck des Supra gibt es mit dem Carbon „Racing“ Heckflügel mit oder ohne optionalem Gurney Flap. Die hochfeste und langlebige Leichtbau-Konstruktion mit Aluminiumfüßen erhöht den Abtrieb an der Hinterachse und verleiht dem Heck einen bulligeren Auftritt. Den Sound und die Optik des Hecks optimierten sie mit dem AC Schnitzer Sportnachschalldämpfer. Getestet nach den neuesten WLTP Prüfkriterien, für Fahrzeuge mit Otto-Partikel-Filter, bietet er einen sonoren Sound und eine sportliche Optik, dank zwei Endrohren in Carbon oder schwarz eloxiertem Edelstahl. Das aerodynamische Pendant bildet der besonders einfach zu montierende AC Schnitzer Frontsplitter. Der in ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester) gefertigte matt schwarze Splitter kommt ohne weitere Lackierung aus. Er sorgt für nochmals verbesserte Abtriebswerte und lässt die Karosserie des Toyota GR Supra noch geduckter wirken.

Aerodynamik

Den Abschluss des Aerodynamikprogramms für den Toyota GR Supra bilden die Kennzeichenhalterung für das vordere Kennzeichen und die Carbon Bonnet Vents. Diese Luftauslässe zur Motorraumentlüftung sind dreieckig geformt und werden rechts und links in der Motorhaube platziert. Damit wird die Abluftsituation des Triebwerks noch einmal verbessert. Auch wenn alle AC Schnitzer Komponenten für den Toyota GR Supra als einzelne Teile eines Baukastensystems zur Verfügung stehen, empfehlen wir passend zu den Fahrwerkslösungen die von unseren Ingenieuren getesteten Rad- Reifenkombinationen.

Wie bei AC Schnitzer üblich, ist im Lieferumfang jeder AC Schnitzer Leistungssteigerung eine 36-monatige Baugruppengarantie enthalten.

