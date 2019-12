AC Schnitzer veredelt BMW 3er

AC Schnitzer veredelt den BMW 3er Touring.

Leistung & Akustik

Leistungssteigerungen für den 320i mit 135 kW/184 PS, für den 330i xDrive mit 190 kW/258 PS, für den M340i xDrive mit 275 kW/374 PS sind in Vorbereitung. Die Leistung des 330d xDrive mit 195 kW/265 PS wird auf 231 kW/315 PS und 660 Nm gesteigert. Dass sich das AC Schnitzer Fahrzeug von anderen deutlich unterscheidet, wird mit der AC Schnitzer Motoroptik offenbar.

Auch akustisch mit dem AC Schnitzer Sportnachschalldämpfer (für 320i, 330i, M340i) mit jeweils 2 Auspuffendblenden in rechts/links Kombination mit „Sport Carbon“, „Sport Chrom“ oder „Sport schwarz“ Endblenden (4 Stück) ist in Vorbereitung und für den 320i sowie 330i bereits lieferbar. Ebenso sind die Auspuffendblenden, die für die rein optische Lösung zur Verfügung stehen, auch bereits verfügbar.

Fahrwerk & Aerodynamik

Wer die Vielseitigkeit seines Fahrzeugs in sportlichen Kurvenlagen schätzt, sollte einen Blick auf das Sportfahrwerk (für Fahrzeuge ohne EDC) mit sportlich komfortabler Abstimmung, inklusive Tieferlegung um ca. 25 mm werfen.

Der Fahrwerksfedernsatz realisiert ebenfalls eine Tieferlegung von 25 mm gegenüber dem Serienfahrwerk.

Wie, wenn nicht mit einem außergewöhnlichen Aerodynamik-Paket, könnten Tuning-Fans ihre Andersartigkeit besser zum Ausdruck bringen? Mit Frontspoiler-Elementen, Frontsplitter, Frontsplitter in Verbindung mit Frontspoiler-Elementen, Seitenschweller (alles für Fahrzeuge mit M-Aerodynamikpaket) und Dachheckspoiler sorgen nicht nur für eine besondere Fahrdynamik durch verbesserten Abtrieb, sondern zeigen auch, dass man nicht im Mainstream „mitfährt“. Die Heckschürzenschutzfolie und Schriftzüge (400 mm, links – rechts) runden die Aerodynamik-Komponenten optisch zusätzlich ab.

Design

Gäbe es einen Aufmerksamkeitsindex für Automobile, dem BMW 3er Touring by AC Schnitzer wären Bestnoten sicher. Auch das Interieur des BMW 3er Touring ist außergewöhnlich, wenn es die Werkstatt der Aachener BMW-Tuningexperten verlässt. AC Schnitzer Aluminium Schaltwippen Set, Aluminium Pedalerie, Aluminium Fußstütze und Aluminium Keyholder gehören dazu, wenn BMW-Fans einfach anders sein wollen.

Auch bei den Radsätzen bietet AC Schnitzer verschiedene Möglichkeiten an: Angefangen bei AC1 Leichtmetallfelgen BiColor oder Anthrazit in 8,5J x 19″ mit Bereifung 225/40 R 19 bis hin zu 20 Zoll Größe und Mischbereifung in 225/35 R 20 vorne und 255/30 R30 hinten. Die Rad- Reifenkombinationen zeigen eindrucksvoll das Angebotes der Aachener für die Radkästen des 3er Touring.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp