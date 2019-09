ADAC GT-Masters – Max Hofer wird Junioren-Champ

Nach dem vorletzten Rennen in Hockenheim schien alles verloren. Jetzt ist Max Hofer Junioren-Champ der ADAC GT-Masters.

Hofer hatte die Führung bei den Junioren verloren. Er kam mit einem Rückstand von 11 Punkten auf seinen Teampartner Ricardo Feller auf den Sachsenring. Und in der Fahrerwertung fiel das Duo Mies/Hofer vom dritten auf den siebenten Platz zurück. Man brauchte daher auf dem Sachsenring zwei Podiumsplätze für die Meisterschaft und besonderes Glück im Kampf um den Juniorentitel.

Rennen 1

Startpilot Max Hofer konnte seinen sechsten Rang halten und übergab den Wagen an Christopher Mies, der mit einer tollen Fahrt am Ende den großartigen zweiten Gesamtrang belegen konnte. Das bedeutete, dass Max Hofer in der Juniorenwertung wieder die Führung übernahm. Und vor Lauf Zwei mit vier Punkten Vorsprung auf seinem Teampartner Ricardo Feller lag.

Rennen 2

Im Finalrennen startete Christopher Mies vom dritten Platz und konnte den Audi R8 LMS GT3 auf Platz Zwei an Max Hofer übergeben: „Ich habe versucht diesen zweiten Platz ins Ziel zu bringen, leider hat mein Speed nicht ganz gestimmt, so dass der Schwede Eriksson immer näher kam. Als er mich überholen wollte, kollidierten beide Fahrzeuge etwas. Ab diesem Zeitpunkt bekam ich Bremsprobleme, das Bremspedal wurde immer länger und ich versuchte das Problem mit den an Bord befindlichen technischen Hilfen in den Griff zu bekommen. Das ist auch gelungen und ich konnte unseren Wagen auf Platz Drei ins Ziel bringen. Damit habe ich auch den Juniorentitel gewonnen. Und mit dem gestrigen zweiten Platz sind wir zweimal wie erhofft aufs Podium gefahren. Damit konnte auch Montaplast by Land Motorsport den dritten Platz in der Teamwertung erreichen.“

