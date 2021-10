ADAC GT4 Germany – KTM-Kundenteam siegte

Das KTM-Kundenteam Razoon Racing siegte im neunten Lauf der ADAC GT4 Germany am Hockenheimring. Damit fuhren Leo Pichler und Leon Wassertheurer fuhren im KTM X-Bow GT4 den bis dato größten Erfolg des Kundenteams ein. Hilfreich dabei: die perfekte Boxenstopptaktik.

32 Fahrzeuge in der Startaufstellung, packende Duelle auf der Strecke und am Ende zwei strahlende Sieger. Übrigens der erste Gesamtsieg. Pichler nahm den ersten Lauf vom 15. Startplatz auf. Nach einer unauffälligen Startphase profitierte der Rennstall von Dominik Olbert von einer sogenannten Full Course Yellow-Phase während des Boxenstoppfensters.

Als einziges Team absolvierte Razoon Racing den Pflichtboxenstopp während der Neutralisierung. Und verschaffte sich so einen enormen Zeitvorteil auf das restliche Feld. „Wir hatten eine super Taktik“, erklärte Pichler. Das Ergebnis: Teamkollege Wassertheurer kam nach dem Wechsel mit 30 Sekunden Vorsprung auf die Strecke zurück. In der zweiten Rennhälfte verwaltete der 19-Jährige die Führung souverän und sah als Erster die Zielflagge. „Unglaublich! Ich kann es selbst noch nicht begreifen“, sagte Wassertheurer anschließend. „Wir hatten heute das gewisse Glück und unsere Strategie ist aufgegangen. Ich habe versucht, die Konzentration hochzuhalten und mein Bestes zu geben. Es hat funktioniert. Der Vorsprung war zu verwalten. Dabei alles zu riskieren, hätte keinen Sinn gemacht.“

Für die beiden Youngsters und den österreichischen Rennstall ist es der erste Sieg in der GT4-Rennserie. Ein Erfolg, der auch Dominik Olbert sichtlich berührte. „Das ist der bisher größte Erfolg für unsere Mannschaft. Ich bin so unheimlich stolz auf die Jungs und auf die ganze Crew“, so der Teamchef.

Auf den Rennsieg ließen Leo Pichler und Leon Wassertheurer am zweiten Tag einen achten Platz in der Junior-Wertung folgen. Damit stockte das Duo sein Punktekonto auf 166,5 Zähler auf. Vor dem Finale auf dem Nürburgring (5. bis 7. November) liegen die beiden als Zweitplatzierte damit auf aussichtsreicher Tabellenposition.

