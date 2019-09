ADAC TCR Germany – Erfolg für Hari Proczyk

Beim vorletzten Saisonwochenende der ADAC TCR Germany auf dem Hockenheimring wurde die Entscheidung im Titelkampf vertagt. Für den Österreicher Hari Proczyk wurde es aber ein großer Erfolg. Tabellenführer Antti Buri (FIN) konnte in beiden Wertungsläufen nicht überzeugen. Er und musste die Führung vor dem Finale an den Hyundai-Piloten Max Hesse (D) abgeben.

Das Team von HP Racing International fand am Hyundai i30 N das richtige Setup. Die souveräne Umsetzung erfolgte prompt durch Hari Proczyk in den Qualifyings. Mit perfekten Runden erzielte er sowohl in Q1 als auch Q2 die Bestzeit, Das brachte ihm die bereits dritte Pole Position in der heurigen Saison ein.

Lauf 1

Trotz nicht optimalen Starts konnte Proczyk in Turn 1 die Führung behalten. An der Führung des Titelverteidigers konnten auch zwei Safety-Car-Phasen nichts ändern und so fuhr er seinen zweiten Saisonsieg für das Team HP Racing International ein. „Mit dem Start-Ziel-Sieg ist es uns gelungen, endlich auch für das Rennen ein perfektes Setup zu finden“, so ein strahlender Proczyk.

Lauf 2

Proczyk startete von Position 9. In der Anfangsphase kam es zu einer Berührung. Bei der wurde der Hyundai i30 N von Proczyk etwas in Mitleidenschaft gezogen. In Runde 7 schloss er bereits zu den beiden führenden Piloten auf. Dieses Trio konnte sich vom restlichen Feld absetzen. Durch idente Rundenzeiten der Führenden war es aber unmöglich einen Angriff zu starten. So begnügte sich Proczyk mit Rang 3. Das Rennen gewann Max Hesse. Beim Finale am Sachsenring kommt es damit zu einem Vierkampf um den Meistertitel.

