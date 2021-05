ADAC TCR Germany – Nico Gruber gewinnt Junior-Wertung

Auftakt nach Maß für Nico Gruber, er gewinnt beide Läufe der Junior-Wertung zum Start der ADAC TCR Germany in Oschersleben. Er war in beiden Läufen jeweils schnellster Nachwuchsfahrer und konnte die volle Punktezahl anschreiben.

Nach starken Zeiten in den freien Trainings landete Nico im Qualifying für den ersten Lauf nur auf P5. Weil bei seinem schnellsten Versuch Albert Legutko im Honda für eine gelbe Flagge im dritten Sektor sorgte. So musste er die Runde abbrechen. Im Samstagsrennen steckte Nico dann lange hinter seinem neuen Stallgefährten Martin Andersen fest. Er machte aber als Fünfter gute Punkte und war bester Junior.

In Lauf 2 startete der gebürtige Schlüsselberger aus der ersten Reihe neben seinem Teamleader Luca Engstler. Gruber hielt das Tempo von Engstler fast das ganze Rennen über. Am Ende musste er sich nur ihm und nach hartem Fight Dominik Fugel geschlagen geben. Fugel erhielt aber nachträglich eine Zeitstrafe. So kam Gruber als Gesamtzweiter aufs Stockerl, er war wieder schnellster Junior. Somit gewinnt Nico Gruber mit voller Punktezahl die Junior-Wertung im ersten Rennen der ADAC TCR Germany.

„Ich bin mit dem Wochenende sehr zufrieden. Zweimal volle Punkte bei den Junioren ist top. Dazu ein Podest, und auch der Speed hat gepasst. Von mir aus darf es so weitergehen,“freute sich Nico. Weiter geht’s für den Hyundai i30 N TCR Piloten von 11. bis 13. Juni beim Heimspiel am Red Bull Ring.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp