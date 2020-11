ADAC TCR Germany – Österreicher erfolgreich

Bei den ADAC TCR Germany Rennen am Lausitzring waren die Österreicher durchaus erfolgreich. Hari Proczyk wahrte mit zwei Podestplätzen seine Chancen für die Gesamtwertung. Rookie Nico Gruber belegte die Ränge 4 und 6. Laura Kraihamer zweimal in den Top Ten.

Österreicher erfolgreich – im Rennen 1 der ADAC TCR Germany

Tabellenführer und HP Racing International-Pilot Hari Proczyk kam mit einem Vorsprung von zwölf Punkten zum Lausitzring. Hari schaffte die Pole, verlor beim Start zum ersten Rennen – nasse Strecke – einige Plätze. Als Achter konnte er sich aber rasch wieder in Richtung der Podiumsplätze vorkämpfen. Zieleinlauf schließlich als Zweiter hinter dem Finnen Antti Buri. Dritter: der Pole Legutko.

Nico Gruber konnte im Samstagslauf seine Startposition auf Rang 4 bis ins Ziel verteidigen. Ergab Rang 2 bei den Junioren für den Rookie im Hyundai i30N TCR des Engstler Motorsport Teams. Gaststarterin Laura Kraihamer fuhr im VIP Auto des Hyundai Team Engstler auf Platz sechs.

ADAC TCR Germany, Rennen 2 – Österreicher erfolgreich

Auch im zweiten Lauf Traktionsprobleme für Proczyk. Er musste das Feld wieder von hinten aufrollen. Endstation war Position drei. Markenkollege Buri diesmal Zweiter. Der Sieg ging an Honda-Pilot Dominik Fugel. In der Fahrermeisterschaft konnte Proczyk seine Führung behaupten. Auch in der Teamwertung wahrte HP Racing International die Chancen auf die Gesamtwertung.

In einem etwas durchwachsenen zweiten Lauf landete Nico Gruber auf Rang 6. Was wiederum P2 in der Juniorenwertung bedeutete. Nicos Kommentar: „Im ersten Rennen habe ich versucht, mich aus allen Rangeleien herauszuhalten. Im zweiten Rennen waren die ersten Runden gut. Der Hyundai i30 N TCR hatte eine tolle Balance bei diesen schwierigen Bedingungen.“

Laura Kraihamer startete im Sonntagsrennen von der Pole Position. Sie kam aber schlecht weg und konnte das Rennen schließlich nur auf Platz 8 beenden.

