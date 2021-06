ADAC TCR Germany/Spielberg – Nico Gruber verteidigt Führung

Mit Platz eins und drei in der Junior-Wertung der ADAC TCR Germany in Spielberg verteidigt Nico Gruber dort seine Führung. Trotz eines schwierigen Wochenendes am Red Bull Ring.

Gruber startete im ersten Rennen wegen eines Motorwechsels aus der letzten Startreihe. Er kämpfte sich aber noch bis auf P11 der Gesamtwertung nach vorne. So konnte der 19-jährige Österreicher den Schaden in Grenzen halten. Und noch wichtige Punkte für die Junior-Wertung einfahren. „Im ersten Rennen hatte ich einen super Start und konnte einige Plätze gutmachen. Es war ein spannendes Rennen. Bei einigen Zweikämpfen war ich ein paar Mal im Dreck. So haben sich die Reifen zum Ende hin aufgelöst. Platz drei in der Junior-Wertung war somit Schadensbegrenzung”, erklärte Gruber.

Im zweiten Rennen arbeitete sich der Youngster trotz des Handicaps an Zusatzgewicht vom achten Startplatz bis auf Rang fünf gesamt nach vor. Er siegte in der Junior-Wertung und verteidigte seine Tabellenführung bei den Fahrern ab Geburtsjahr 1998. „Auch im zweiten Lauf kam ich am Start sehr gut weg. Ich konnte früh auf Platz zwei der Junior-Wertung vorfahren und dann in Führung gehen. Dann habe ich meinen Vorsprung verwaltet. Das Auto lief super. Großer Dank an mein Team.“

Als Führender der Junior-Wertung geht’s zum Renntermin am Nürburgring vom 6. bis 8. August. In der Fahrergesamtwertung liegt Gruber auf Platz 4.

