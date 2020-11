ADAC TCR Germany: Titelverteidigung

In der ADAC TCR Germany konnte sich das Hyundai Team Engstler die Titelverteidigung sichern. Das Team kann auf eine erfolgreiche Saison 2020 zurückblicken. Der Finne Antti Buri verteidigte mit seinem Hyundai i30 N TCR den Titel in der Fahrerwertung. Außerdem belegte die Mannschaft den zweiten Platz in der Teamwertung. Und – ein Mix aus hochkarätigen Rennfahrern und TCR-Neulingen sorgte als Gaststarter im VIP-Auto für spannende Rennaction.

Titel im Saison-Endspurt

Vier Saisonsiege, neun Podiumsplatzierungen und 84 Führungsrunden. So sieht die Erfolgsbilanz des Routiniers Antti Buri aus. Der Finne zählt zu den Fahrern der ersten Stunde in der ADAC TCR Germany und bescherte dem Team die Titelverteidigung. In den ersten Jahren war Buri mit seinem eigenen Team vertreten. Der Wechsel zum Hyundai Team Engstler brachte schließlich den ersehnten Titelerfolg. „Der Hyundai i30 N TCR ist ein fantastischer Rennwagen. Wir haben bis zum Ende gekämpft. Der Titel war eine schöne Belohnung für alle“, so Buri. Bei den letzten drei Rennwochenenden feierte er drei Start-Ziel-Siege. Damit sicherte er sich den Titel. Mit drei Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Hari Proczyk, ebenfalls im Hyundai.

Nico Gruber – gemischte Saison

Eine lehrreiche Saison erlebte Buris Teamkollege, der Österreicher Nico Gruber. Er bestritt sein erstes Jahr in der ADAC TCR Germany. Gleich beim ersten Renneinsatz feierte er seinen sensationellen ersten Saisonsieg. In den darauffolgenden Rennen wurde Nico unglücklich in Kollisionen verwickelt und erlebte einige Ausfälle. Gruber beendete die Saison schließlich auf dem dritten Platz der Junior-Wertung. In seiner Debütsaison gingen ein Sieg, eine Pole-Position, eine schnellste Rennrunde und insgesamt 25 Führungsrunden auf sein Konto.

„Der dritte Platz in der Junior-Wertung ist in Ordnung. Nico hatte unverschuldete Ausfälle und hat ein Rennwochenende durch seinen WTCR-Start verpasst“, so Kurt Treml, Sport- und Marketingdirektor des Hyundai Team Engstler. „Aber er hat uns auch wichtige Punkte für die Teamwertung gesichert.“

Gaststarter im VIP-Auto beeindruckten

Wie im Vorjahr sorgten einige starke Gaststarter im Hyundai i30 N TCR VIP-Auto für Aufsehen. Der Bekannteste: Norbert Michelisz aus Ungarn. Der Ex-Tourenwagen-Weltmeister fuhr Bestzeiten in den Nürburgring-Qualifyings. Er siegte im ersten Rennen und fuhr im zweiten Lauf aufs Podium. Beeindruckend war auch das Debüt des deutschen Moto2-Piloten Marcel Schrötter auf dem Sachsenring. Weitere bekannte Fahrer: der Ex-Rallyefahrer und Moderator Niki Schelle, WTCR-Pilot Luca Engstler, die Salzburger GT-Fahrerin Laura Kraihamer. Und Journalist Guido Naumann.

