AEHRA – Erste Details des Premium-E-SUV

AEHRA veröffentlicht erste Details des völlig neuen italienischen Premium-E-SUV. Mit einem außergewöhnlichen Radstand von drei Metern bietet er ein in seiner Klasse führendes Platzangebot. Und er setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Technologie, Materialien und Benutzerfreundlichkeit.

Die Strategie von AEHRA, das volle Potenzial der Elektrofahrzeug-Plattform auszuschöpfen, hat zu einem avantgardistischen Außendesign geführt und auch zu einem neuartigen Innenraumkonzept. Die kurzen Überhänge des Fahrzeugs, der lange Radstand und der völlig flache Boden ermöglichen es den Designern, eine einzigartige Lösung zu schaffen, die das Innenraumumfeld für Fahrer und Passagiere gleichermaßen verändert.

HMI-Bildschirm

Eines der innovativsten und Merkmale im Innenraum des ist der über die gesamte Breite des Armaturenbretts reichende HMI-Bildschirm (Human-Machine Interface). Ist das SUV im Fahrmodus ist, befindet sich der Bildschirm in einer niedrigeren Position. Um alle Informationen anzuzeigen. Wie etwa Geschwindigkeit, Reichweite, Heizungs- und Lüftungseinstellungen und Navigationsanweisungen.

Die beiden äußeren Bereiche des Bildschirms dienen als virtuelle Außenspiegel. Sie übertragen hochauflösende Bilder von zwei vorderen Seitenkameras. Ist das Fahrzeug geparkt, können die Insassen den großen Bildschirm nach oben ausfahren und so den AEHRA in ein Heimkino oder eine Büroumgebung verwandeln. AEHRA hat diese Lösung zum Patent angemeldet und ist überzeugt, neue Maßstäbe in Bezug auf Produktivität und Unterhaltung in Fahrzeugen zu setzen.

AEHRA stellt das SUV und die Limousine Anfang nächsten Jahres vor. Beide sind von Anfang an als Produkte des digitalen Zeitalters konzipiert. Bei voll ausgefahrenem Bildschirm können die Insassen entspannt einen Film genießen, während sich das Auto auflädt, oder die Eltern darauf warten, ihr Kind von der Schule oder anderen Aktivitäten abzuholen. Für diejenigen, die zu arbeiten haben, bieten der Bildschirm und der geräumige Innenraum die perfekte Lösung für Videokonferenzen.

Ein zweiter, kleinerer und länglicher Touchscreen ist in der Mitte des handgenähten Lederarmaturenbretts angebracht. Er befindet sich zwischen Fahrer und Beifahrer und ermöglicht den Insassen auf den Vordersitzen die mühelose Steuerung vieler Fahrzeugfunktionen wie Navigation, Heizung und Lüftung sowie Unterhaltung.

Arbeitsplatz oder Lounge

Das Lenkrad erinnert nicht nur optisch an ein Rennfahrzeug. Es ist auch eine Hommage an die Leidenschaft des Co-Founders und CEO von AEHRA Hazim Nada für die Luftfahrtindustrie. Die Monobody-Außenarchitektur ermöglicht es, ein umfangreiches Armaturenbrett zu verbauen. Dabei ist der HMI-Bildschirm so positioniert, wie es bei einem herkömmlichen Aufbau nicht möglich ist. Das Ergebnis ist ein echter Arbeitsplatz oder eine Lounge für die Passagiere in der ersten Reihe. Mit einer ähnlichen Anordnung, wie sie die Menschen im Büro oder zu Hause gewohnt sind.

Die Sitze erinnern ästhetisch an Sonderanfertigungen für Supersportwagen. Sie bieten dem Fahrer beispielhaften Halt, wenn er die enorme Leistung und das extrem agile Handling des SUV voll ausschöpfen möchte. Ein Großteil der Inspiration für das geringe Gewicht, die hohe Festigkeit und den optimalen Komfort der Sitze stammt auch aus der Luftfahrtindustrie.

Die aus Aluminium, recyclebarem Carbonfaser-Verbundstoff und Leder gefertigten Sitze bieten hohen Komfort. Das gilt auch für die Sitze im hinteren Teil der Kabine. Dort können die Passagiere dank der außergewöhnlich großzügigen Beinfreiheit ihre Sitze zurücklehnen.

Das italienisch-amerikanische Unternehmen hat sich bisher im Wesentlichen selbst finanziert. Und ist dabei, seine erste externe Investorenrunde abzuschließen. Die Marke präsentierte im Oktober 2022 ihren eleganten SUV. Im April 2023 stellt man eine anspruchsvolle Limousine vor.

Die Auslieferungen beginnen voraussichtlich im Jahr 2025. Eine strategische Markteinführung der Modelle ist für Schlüsselmärkte geplant. Darunter Nordamerika, Europa, China und die Golfstaaten. Das sind nur erste Details des Premium-E-SUV und der Limousine von AEHRA. Weitere Informationen unter www.AEHRA.com .

