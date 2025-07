Agnieszka Kühn wird neue CEO bei Mercedes-Benz Österreich

Agnieszka Kühn wird neue CEO bei Mercedes-Benz Österreich – Mit 1. November 2025 übernimmt sie die Geschäftsführung und die Position CEO der Mercedes-Benz Österreich. In dieser Funktion wird sie die strategische und operative Verantwortung für das Geschäft von Mercedes-Benz in Österreich tragen. Dieses umfasst sowohl den Fahrzeugvertrieb als auch den Vertrieb von Finanzprodukten, die nunmehr gebündelt aus einer Hand kommen und somit Benefits für Mercedes-Benz Kunden entlang der Customer Journey bietet.

Dazu Niels Kowollik, derzeitiger CEO der Mercedes-Benz Österreich GmbH, hatte bereits vor einiger Zeit entschieden, sich mit seinem 63. Geburtstag Ende des Jahres verstärkt anderen Vorhaben zu widmen. Mit über 15 Jahren internationaler Führungserfahrung in der Automobil- und Finanzdienstleistungsbranche bringt Agnieszka Kühn umfassende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, Geschäftsstrategie und organisatorischer Wandel mit.

Zuletzt war sie Geschäftsführerin der Mercedes-Benz Financial Services GmbH sowie der Mercedes-Benz Bank GmbH in Österreich und verantwortete dort unter anderem die Umsetzung einer erfolgreichen Wachstums- und Digitalstrategie sowie komplexe Reorganisationsprozesse. „Sie ist nicht nur eine starke Führungspersönlichkeit, die mit Weitblick, Innovationskraft und Umsetzungsstärke überzeugt. Sie bringt darüber hinaus aus ihrer vorherigen Funktion bereits wertvolle Erfahrung mit dem Geschäft in Österreich mit, kennt die Erwartungen unserer Kundschaft und unserer Vertriebs- und Servicepartner. Ihre Berufung ist deshalb ein großer Gewinn für Mercedes-Benz im Land, und gemeinsam mit dem hochmotivierten Team wird sie ohne jeden Zweifel unser Geschäft erfolgreich weiterentwickeln, so Niels Kowollik.