AIWAYS – E-Fahrzeug im Härtetest

Mit einem E-Fahrzeug im Härtetest absolviert Aiways den umfassendsten Test mit einem batterieelektrischen SUV. Das Unternehmen aus Shanghai, ein Dienstleister persönlicher Mobilität, bricht in Kürze zur bisher längsten Zielfahrt eines Elektrofahrzeug-Prototyps auf. Die Fahrt gehört zum Test- und Entwicklungsprogramm für das batterieelektrische SUV Aiways U5. Dem ersten Fahrzeug seiner Art, das eine chinesische Marke in Europa auf dem Markt bringt. Im April 2020 ist es so weit. Das Mittelklasse-SUV wird stilvolle Optik, hochwertige Verarbeitung, Konnektivität, Sicherheit und eine Batterie-Reichweite von 460 km (NEFZ) bieten.

Die 14.231 km lange Fahrt beginnt in Xi’an, der Provinz-Hauptstadt von Shaanxi in China. Dort beginnt die Seidenstraße. Xi’an ist ein wichtiges Zentrum für Handel, kulturellen Austausch und die Kommunikation zwischen China und Europa.

Aiways geht dabei bis an die äußersten Grenzen des U5. Um sicherzustellen, dass er die Leistung, Zuverlässigkeit und Reichweite liefert, die europäische Verbraucher erwarten. Das technische Team wird bei der Fahrt durch viele Länder mit unterschiedlichsten Bedingungen in Bezug auf Temperatur, Straßenverhältnisse und verfügbarer Ladeinfrastruktur auch untersuchen, wie einfach der tägliche Umgang – vor allem das Fahren und Laden – mit dem U5 ist. Die bahnbrechende Reise mit dem U5-Prototyp startet am 17. Juli.

