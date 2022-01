Aiways – Neue Führung und Finanzspritze

Der chinesische Elektroautohersteller Aiways bringt eine neue Führung und eine Finanzspritze in die Expansion auf den europäischen Markt ein. Aiways machte schon im vergangenen Jahr mit seinem Auftritt in vielen europäischen Märkten von sich reden.

Am Ende das Jahres 2021 waren die chinesischen E-Autobauer bereits auf zehn europäischen Märkten sowie in Israel vertreten. Damit der Expansion der Schwung nicht ausgeht, sammelte die Marke nun weitere hunderte Millionen US-Dollar an Investitionen ein.

Der bisherige Anteilseigner Chen Xuanlin (William Chen) ist nun neuer Chairman von Aiways. Chen begleitet das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 2017.

Neben Chen berief man auch Zhang Yang (Charlie Zhang), ehemaligen Vice President des chinesischen E-Fahrzeug-Herstellers NIO, in den Vorstand von Aiways. Der Aiways-Gründer Samuel Fu bleibt dem Unternehmen als Präsident erhalten.

Das deutsche Gesicht von Aiways, Alexander Klose, wird in seiner Rolle als Vice President Overseas die Expansion in Europa weiterhin von München aus verantworten.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp