Aiways U6 – Vorserie startet

Aiways startet die Produktion der Vorserie des U6. Damit folgt der U6 dem bereits in Serei befindlichen U5. Die ersten Vorserienmodelle hat man in der „Smart Factory“ des chinesischen Herstellers in Shangrao gefertigt. Das Werk hat eine Kapazität von 150.000 Einheiten pro Jahr. Die soll noch auf 300.000 Fahrzeuge steigen. Anlässlich der Vorserienproduktion hat das Unternehmen zu einem Designwettbewerb aufgerufen. Das Siegermotiv unter dem Namen „Aiways Man“ war erfolgreich. Es ziert nun eines der SUV.

Die Vorserienmodelle nutzt der Hersteller, um die Produktionsabläufe zu optimieren und eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten zu entdecken. In China können die ersten Kunden den U6 bereits vorbestellen. In Europa beginnt der Verkauf noch im Lauf des heurigen Jahres.

