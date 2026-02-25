Der scharf gebündelte Lichtstrahl trifft auf eine Solarzelle, die Strom erzeugt und die relativ kleine Bordbatterie ständig auflädt, sodass die Motoren und die Sensoren sowie die Kommunikationstechnik an Bord immer genügend Strom haben. Maximal lassen sich 800 Watt übertragen.

Das System funktioniert bis zu 8,5 Kilometer Entfernung und einer Flughöhe von 1.500 Metern. Die Solarzelle ist, anders als die in Solarkraftwerken, die ein breites Lichtspektrum in Strom umwandeln, für die Frequenz des Laserstrahls optimiert. Das einfallende Licht hat somit den höchstmöglichen Wirkungsgrad.

Daten optisch übertragen

Der Laserstrahl muss die kleine Solarzelle ständig genau treffen, welches Flugmanöver die Drohne auch ausführt. Dazu haben die Ingenieure des Unternehmens ein Tracking-Modul entwickelt, das die Flugbahn zentimetergenau verfolgt.

Der Laserstrahl hat nicht nur die Aufgabe, Energie zu übertragen. Er fungiert auch als Träger der Infos, die zwischen der Drohne und der Bodenstation ausgetauscht werden müssen. Das sind die Daten, die die Sensoren an Bord sammeln, und die Infos über den Ladezustand der Batterie.

US-Kriegsministerium ist Kunde

Die PowerLight-Ingenieure beschreiben das Konzept als „intelligentes Mesh-Energienetzwerk (https://www.livescience.com/technology/robotics/drones-could-achieve-infinite-flight-after-engineers-create-laser-based-wireless-power-system-that-charges-them-from-the-ground)“, in dem die Energieversorgung und die Flugsteuerung eng aufeinander abgestimmt sind.

PowerLight hat die Technologie zusammen mit der unter US-Präsident Donald Trump im September 2025 von Verteidigungs- in Kriegsministerium (https://www.war.gov/ ) umbenannten Behörde entwickelt. Sie soll in eine vollelektrische Drohne eingebaut werden, die Kraus Hamdani Aerospace (https://www.khaero.com/ ) zur Unterstützung der US-Marine und der US-Armee entwickelt hat. Hier der Videolink dazu: https://www.youtube.com/watch?v=LgRJOxjoCAY