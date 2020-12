Akrapovic Must-have für die neue Ducati Multistrada V4

Ein Must-have schlechthin für die neue Ducati Multistrada V4 ist eine neue Auspuffanlage. Akrapovič und Ducati ist eine Erfolgsgeschichte, die 2014 mit einem Projekt im Zusammenhang mit der Ducati 1199 Panigale begann. Es wurde mit der Entwicklung einer Reihe innovativer Abgassysteme fortgefahren, mit denen die Leistungseinstellung von Ducati-Motorrädern auf ein noch extremeres Niveau gebracht werden kann. Jetzt haben die beiden Unternehmen zusammengearbeitet, um Komponenten zu entwerfen und herzustellen, um die sportlichen Eigenschaften der Multistrada V4 zu verbessern.

Die Ducati Multistrada V4 ist zwischenzeitlich ein Bike für jedes Gelände, was dazu geführt hat, dass Akrapovič und Ducati zwei Zubehörteile mit Co-Branding hergestellt haben: einen aus dem Rennsport stammenden Auspuff und ein vom EC / ECE zugelassenes System. Beide Komponenten sind ausschließlich diesem Modell gewidmet und haben ein einzigartiges Design, das perfekt zum Motorrad passt.

Titan & Kohlefaser

Die Rennauspuffanlage besteht aus Edelstahl und ist mit einem Schalldämpfer ausgestattet, der aus einer Titan-Außenhülse und einer handgefertigten Endkappe aus Kohlefaser für eine Kombination aus Leichtigkeit und Design besteht, die sich auch perfekt in die Linien der neuen V4 einfügt. Die Materialien werden mit dem mitgelieferten speziellen Mapping kombiniert, das alle elektronischen Parameter an die neue Leistung anpasst. Sie erreicht damit ein maximales Drehmoment von 133 Nm und eine maximale Leistung von 174 PS. Mit dem Know How von Akrapovič ist die Multistrada so auch 5 kg leichter.

