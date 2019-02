Al-Ko: ausziehbare Wohnwagen-Kugelkupplung

Al-Ko bringt eine ausziehbare Wohnwagen-Kugelkupplung auf den Markt. Die Lösung setzt man vorerst exklusiv bei Fendt im Sondermodell Bianco Rosso 515 SG ein. Es ist speziell auf die Gewichtsverteilung ausgelegt. Der Al-Ko Carryback ist mit einer verstärkten Bodenplatte mit zusätzlicher Querstrebe am Caravan-Chassis montiert. Bei Nichtgebrauch schiebt man die ausziehbare Vorrichtung einfach unter den Wohnwagen.

Der Vorteil

Der Fahrradträger wird im Urlaub dort montiert, wo man ihn gerade benötigt. Entweder am Caravan oder am Zugfahrzeug. Für Fendt kam eine herkömmliche Lösung an der Heckwand aufgrund verschiedener Nachteile nicht in Betracht. Wie etwa die Dichtigkeit, Festigkeit, Komfort, Beladungshöhe. Aber auch Fahrzeugbeleuchtung oder Schwerpunktlage und Fahrdynamik.

Was geht

Der Al-Ko Carryback wiegt ohne Träger 35 Kilo und erlaubt eine Zuladung von 60 Kilogramm. Inklusive Fahrradträger und Fahrräder. Im beladenen Zustand ist eine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h erlaubt. Bei Nichtgebrauch darf man mit 100 km/h fahren. Eine gesonderte Abnahme durch den TÜV ist nicht erforderlich.

