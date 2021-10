Alfa: Giulia und Stelvio – Hommage an GT 1300 Junior

Als Hommage an die 60er-Ikone GT 1300 Junior gibt es Alfa Romeo Giulia und Stelvio als limitierte Sonderserie. Sie tragen dessen klassische ockergelbe Lackierung Ocra Lipari.

Außerdem finden sich in der Sonderserie elektrisch verstellbare Ledersitze mit Stickerei „GT Junior“ an den vorderen Kopfstützen. Und Ziernähte sowie Schriftzug und Silhouette des bis 1976 verkauften Coupés auf der Armaturentafel.

Die Sondermodelle basieren auf den sportlichen Veloce-Ausstattungsvarianten. Als Motoren stehen der 2,2-Liter-Turbodiesel mit 154 kW/210 PS und der 2,0-Liter-Turbobenziner mit 206 kW/280 PS zur Wahl.

Beide jeweils mit Allradantrieb und Achtstufen-Automatik kombiniert.

Neben der exklusiven Karosseriefarbe bieten Stelvio GT Junior und Giulia GT Junior serienmäßig Leichtmetallräder im Fünfloch-Design. Beim SUV in 21-Zoll, bei der Limousine in 19-Zoll. Optional sind außerdem Aluminium-Schaltwippen am Lenkrad. Weiters zusätzliche elektronische Fahrerassistenzsysteme (ADAS) für Autonomes Fahren auf Stufe 2. Außerdem Parksensoren hinten und eine Vorrichtung zum kabellosen Laden von Smartphones. Auch eine automatische Heckklappe ist verfügbar.

