Alfa Romeo bringt den Quadrifoglio zurück – Nachdem Alfa Romeo zunächst die Dieselmotorisierungen für Giulia und Stelvio wieder ins Programm genommen hat, kehrt nun auch die Quadrifoglio-Ausführung mit 520 PS zurück. Bestellstart ist in wenigen Wochen.

Der 2,9-Liter-V6-Biturbo-Motor beschleunigt Giulia Quadrifoglio und Stelvio Quadrifoglio in unter vier Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit der Limousine liegt jenseits der 300 km/h-Marke, beim allradgetriebenen SUV Stelvio sind es über 280 km/h. Mehrere Komponenten wie Motorhaube und Spoiler sowie die Kardanwelle bestehen aus Karbon.