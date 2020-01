Alfa Romeo in der ETCR

Alfa Romeo hat ein Projekt für die ETCR-Serie angekündigt.

Somit umfasst diese jetzt drei Marken. Romeo Ferraris, die in den letzten fünf Saisons Alfa Romeo Fahrzeuge für internationale TCR-Rennen entwickelt und produziert haben, entwickeln nun eine Version des kleineren Giulia-Modells für die Elektro-Meisterschaft. Der Alfa Romeo wird zusammen mit dem Hyundai Veloster und dem Seat Cupra Leon in der ETCR-Serie eingesetzt. Das Debüt ist für 2020 geplant.

Herausforderung

Der italienische Motorsportspezialist Romeo Ferraris war von der Herausforderung der Elektroserie angezogen, jedoch entschlossen, der Marke Alfa Romeo treu zu bleiben. Die Wahl des Modells bringt den Namen Giulia zurück in den Motorsport, 50 Jahre nachdem der Giulia Ti Super 1962 sein Wettbewerbsdebüt feierte. Das Motorsportunternehmen Hexathron Racing, welches wie Romeo Ferraris in Mailand, Italien, ansässig ist, arbeitet ebenfalls am Giulia-Programm. Der Betriebsleiter von Romeo Ferraris, Michela Cerruti, macht sich keine Illusionen über die Herausforderung, die das neue Projekt mit sich bringt. „Wir tauchen mutig in das neue Konzept der ETCR-Serie ein – wir glauben, dass Elektrizität die naheliegende Wahl für die Zukunft ist, nicht nur für die Automobilmobilität, sondern auch für den Motorsport“, sagte er. „Wir beginnen diese Reise später als die großen Autohersteller, die bereits seit einiger Zeit im Elektro-Rennsport tätig sind, und verfügen über weit mehr Ressourcen als ein privater Konstrukteur wie wir – unabhängig davon werden wir unser Möglichstes tun, um unseren Ruf hoch zu halten Wie wir es bisher immer getan haben “, fügte Cerruti hinzu.

WSC-Group

Marcello Lotti, Präsident der WSC Group, welche die Elektro-Meisterschaft ins Leben gerufen haben, fügte hinzu: „Nur wenige Marken in der Geschichte des Motorsports haben eine so große Tradition und Anziehungskraft wie Alfa Romeo. Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass Romeo Ferraris ein so ehrgeiziges Programm mit einem anderen mythischen Namen wie Giulia gestartet hat. Das Unternehmen hat mit der erfolgreichen Giulietta TCR seine Kompetenz und Professionalität unter Beweis gestellt, und ich bin zuversichtlich, dass sie der Aufgabe in diesem neuen anspruchsvollen Unternehmen gewachsen sind.“

Die Fahrzeuge, welche in der ETCR-Serie fahren, werden einen spezifizierten elektrischen Antriebsstrang verwenden. Die WSC hat noch keine Daten oder Formate für die Serie bekannt gegeben, jedoch angekündigt, dass die Antriebe von Magelec Propulsion geliefert werden. Magelec liefert seit 2014 elektrische Antriebe für die Formel-E-Einsitzer.

