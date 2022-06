Alfa Romeo lebt – Die Zukunft der Marke scheint gesichert zu sein.

Motorisierungen & Getriebe

Er ist ein enger Verwandter des Jeep Compass, der als Basisaggregat auch den 130-PS-Benziner mit 1,5 Litern Hubraum und 48-Volt-Motor im Gehäuse des 7- Gang Doppelkupplungsgetriebe verwendet. Den gleich starken 1,6-Liter-Turbodiesel des Konzerns wird es hingegen nur noch bei Alfa geben. Im Herbst folgt eine Plug-in-Version des Tonale, die sich mit 275 System-PS und einer 15,5-kWh-Batterie profilieren kann. Die ersten 160 PS Modelle sind momentan wohl die Einstiegsmotorisierung.

Als erster elektrifizierter Kompakt-SUV ist das Modell – Tonale kann man auch mit elegant übersetzen – wohl auch ein Symbol für den Paradigmenwechsel der Marke, die zwar ihrer sportlichen DNA treu bleibt, gleichzeitig aber mit innovativem Statements in eine neue Ära der Konnektivität und der Elektrifizierung startet. Darüber hinaus will man sich auch beim Thema Verarbeitung und Produktqualität stark verbessert haben, so ein Konzernsprecher.

Vier Antriebsvarianten, so gesehen der Hybrid 130PS, Hybrid VGT 160PS, Plug-In-Hybrid 275PS und Diesel DCT 130PS sollen bei voller Lieferfähigkeit zur Verfügung stehen.