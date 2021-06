Alfa Romeo – Neuer Designchef

Alejandro Mesonero-Romanos kommt als neuer Designchef zu Alfa Romeo. Er war erst im Herbst vergangenen Jahres seinem früheren Chef Luca de Meo von Seat zu Renault gefolgt.

Alejandro Mesonero-Romanos ist Absolvent des Royal College of Art in London. Er lernte sein Handwerk in Spanien, Frankreich und Südkorea. Zuletzt war er unter anderem bei Seat für das Design der Cupra-Modelle Tavascan und Formentor verantwortlich. Außerdem für den Leon und den Ibiza. Während seines kurzen Intermezzos bei Renault kümmerte er sich um Dacia und Lada. In seiner neuen Funktion berichtet Alejandro Mesonero-Romanos an Stellantis Chief Design Officer Jean-Pierre Ploué.

