Alfa Romeo & Sauber bleiben Formel-1-Partner

Alfa Romeo und Sauber Motorsport bleiben auch in der Saison 2021 Formel-1-Partner. Die Partnerschaft zwischen den beiden geht auf das Jahr 2018 zurück. Damals stieß Alfa Romeo als Titelsponsor zu dem Schweizer Traditionsrennstall. 2018 und 2019 belegte das Team in der Jahreswertung jeweils Rang acht. In der aktuellen Formel-1-Saison kämpft man wieder um diese Platzierung.

Kommentare der Formel-1-Partner Alfa Romeo & Sauber

Frédéric Vasseur, Alfa Romeo Racing Teamdirektor und CEO von Sauber Motorsport: „Mit Sauber hat Alfa Romeo einen engagierten, leistungsorientierten Partner.“ Das Team habe in den drei Saisonen ein solides Fundament gelegt. „ Im Jahr 2021 wollen wir darüber hinaus die Früchte dieser Arbeit ernten.“

Mike Manley, CEO Fiat Chrysler Automobiles (FCA) meint, Rennsport und Leistungswille seien der Kern der Marke Alfa Romeo. „Die Marke wurde praktisch auf einer Rennstrecke geboren.“

Beim Großen Preis der Emiglia Romana am kommenden Wochenende haben die beiden Rennwagen des Teams eine spezielle Lackierung. Anlass ist die Verlängerung der Partnerschaft. Das vom Centro Stile Alfa Romeo entworfene Design ehrt die Fans mit einer italienischen Flagge. Auf dem oberen Teil der Motorabdeckung und auf den Endplatten des Heckflügels.

Die Partnerschaft zwischen Alfa Romeo und der Sauber Group geht über den Rennsport hinaus. Teil der Kooperation ist auch, das Rennsport-Knowhow von Sauber Engineering auf die Technologie von Serienfahrzeugen der Marke Alfa Romeo zu übertragen.

