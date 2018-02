Alfa Romeo Sauber F1 Team – Das ist der neue C37

Alfa Romeo Sauber F1 Team – Das ist der neue C37. Das Alfa Romeo Sauber F1 Team hat den neuen Formel-1-Boliden C37 für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2018 präsentiert. Der C37 zeigt deutliche Unterschiede zu seinem Vorgänger – zum einen wegen des technischen Reglements und zum anderen aufgrund des neuen technischen Ansatzes seitens der Konstrukteure.

Teamchef Frédéric Vasseur: “Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und darauf, Marcus Ericsson und Charles Leclerc schon bald auf der Rennstrecke zu sehen. Wir haben in den letzten Monaten viel Arbeit und Energie in den C37 gesteckt. Deshalb ist es ein tolles Ereignis, heute das neue Auto präsentieren zu können. Ich bin davon überzeugt, dass Marcus und Charles ein ideales Fahrer-Duo bilden – dank eines erfahrenen Piloten und eines vielversprechenden «Rookie».“

“Unser Ziel für die Saison 2018 ist klar: Wir müssen unseren Rückstand verkürzen und unsere Performance während der Saison stetig verbessern. Mit der Rückkehr von Alfa Romeo in die Formel 1 setzt das Team einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte. Ich bin stolz darauf, dass solch eine historische Marke unser Team für deren Rückkehr auserwählt hat“, so Vasseur.

Das Comeback von Alfa Romeo bringt einen der Namen in die Formel 1 zurück, der bis in die Anfangszeiten der Weltmeisterschaft zurückreicht und markiert die Rückkehr auf die Rennstrecke des „Quadrifoglio“, der legendären Plakette, die seit 1923 die leistungsstärksten Autos von Alfa Romeo ziert. Dieser Glücksbringer, der auf der Motorhaube des neuen Formel-1-Rennwagens aufscheint, hat eine faszinierende Geschichte, die tief in der Welt des Rennsports verankert ist.

Das erste Fahrzeug von Alfa Romeo mit dem vierblättrigen Kleeblatt war der „RL“, der von Ugo Sivocci bei der 15. Ausgabe der Targa Florio im Jahr 1923 gefahren wurde. Es tauchte auch 1950 und 1951 auf, als Giuseppe „Nino“ Farina und Juan Manuel Fangio den Alfa Romeo 158 bzw. den 159, die unter dem Beinamen „Alfetta“ bekannt waren, in den ersten beiden Formel-1-Weltmeisterschaften zum Erfolg führten. Heute kehrt das legendäre Symbol zur höchsten Ebene des Motorsports zurück, um der ganzen Welt die andauernde Stärke und den Erfolg der Philosophie von Alfa Romeo zu demonstrieren.



Jörg Zander, Technischer Direktor: „Der 2018er Bolide ist das Ergebnis von monatelanger, harter Arbeit eines jeden Einzelnen hier in Hinwil. Wir sind zuversichtlich, dass uns das neue Konzept mehr Möglichkeiten offeriert und uns so dabei hilft, Verbesserungen während der Saison erzielen zu können. Der 2018er Ferrari-Motor wird uns in Sachen Performance sicherlich auch zugutekommen.“

Das offizielle “Roll-out” des C37 findet anlässlich des ersten Wintertests auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona vom 26. Februar bis 1. März 2018 statt.