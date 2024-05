Alle Tesla Cybertruck zurückgerufen

Tesla muss alle bisher produzierter 3878 Cybertruck zurückrufen meldet heute unter anderem die „New York Times“. Tesla-Besitzer Elon Musk folgt damit dem dringenden Wunsch der amerikanischen Verkehrssicherheits-Behörde NHTSA. Zuvor hatte es bereits die Auslieferung von neuen Elektro-Pick-up-Modellen gestoppt. Ein Besitzer hatte festgestellt, dass sich das Fahrpedal in der Position für volle Leistung verklemmen kann. Tesla muss nun die Konstruktion so ändern, dass das Pedal und der Bodenbelag nicht in Konflikt geraten können. Näheres unter tesla.com

