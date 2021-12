„Alles gurgelt!“ bei allen Wiener OMV Tankstellen

Die Testkits von „Alles gurgelt!“ kann man bei allen 21 Wiener OMV Tankstellen täglich abgeben. So unterstützt die OMV das kostenlose PCR-Testangebot der Stadt Wien. In jeder OMV Tankstelle in Wien steht eine Abgabebox frei zugänglich für die Abgabe der PCR-Gurgeltests bereit. Kostenlos und unkompliziert. Sogar an Sonn- und Feiertagen.

„Mit der Ausweitung unseres Service-Angebots erweitern wir gleichzeitig das Netzwerk an Abgabeorten. Dadurch ist es für die Bevölkerung noch einfacher und bequemer, ihre kostenlosen PCR-Tests zu managen. Rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Damit leisten wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“, so Gernot Gollner, Leiter des OMV Tankstellengeschäfts in Österreich.

Alle Wienerinnen und Wiener sowie Personen, die in Wien arbeiten und Personen, die nach Wien reisen, haben die Möglichkeit, sich regelmäßig mittels PCR-Gurgeltests kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Die Test-Sets kann man mittels Barcode in allen BIPA-Filialen in Wien abholen. Den Gurgeltest wirft man nach erfolgter Ausführung in eine der dafür vorgesehenen Abgabeboxen. Eine Abholung der Proben erfolgt zweimal täglich (9 Uhr und 14 Uhr). Bei Abgabe vor 9 Uhr wird das Ergebnis innerhalb von 24 Stunden per Mail zugestellt. Weitere Informationen gibt es unter allesgurgelt.at/wien

