Mit dem neuen Buch „Alles SportAuto – Stars & Storys“ geben die Autoren Heribert Kasper und Klaus Pfeiffer Einblick in die Erlebniswelt rund um Sportwagen. O-Ton Heribert Kasper: „Mein Bestreben war es, alles ehrlich Erlebte und Außergewöhnliche in meiner Sportwagen-Karriere in diesem Buch zu integrieren.“

„Bei zwei Sachen wird ein Mann nicht zugeben, dass er sie nicht gut kann: Autofahren und Sex“. Das sagte die Rennfahrer-Legende Sterling Moss. Ob er Recht hat, weiß Heribert Kasper. Der „Mr. Ferrari“ hat viel erlebt. Schillernde Stars, Scheichs, Bundespräsidenten, die schönsten Frauen, aber auch die Wiener Unterwelt, saßen in seinen Boliden.

Die Promille-Fahrt eines Weltmeisters, die Vorlieben von Pamela Anderson. Wo Niki Lauda draufzahlte, Thomas Muster als Ballbub, ein Kraftakt mit Arnold Schwarzenegger. Wie ein Rapid-Star die Ferrari-Ehre verletzte, was er mit Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davies jr. zu tun hatte… In diesem Buch gibt Kasper Vollgas und erzählt auch von den Vollbremsungen seines Lebens.

„Im Leben von Heribert Kasper dreht sich nicht alles um große Räder. Er hat auch ein großes Herz. Das bewies er mit seinem Charity-Ferrari für Licht ins Dunkel.“

Dr. Heinz Fischer (Ex-Bundespräsident)

Alles SportAuto – Stars & Storys von Heribert Kasper, Klaus Pfeiffer, 288 Seiten, Echomedia Buchverlag, Preis: 19,80 Euro

